Het CDH vraagt 'zo snel mogelijk' een samenkomst van de bevoegde Kamercommissie over de aanduiding van de Belgische kandidaat-Eurocommissaris. Fractieleidster Catherine Fonck zal Kamervoorzitter Patrick Dewael (Open VLD) daartoe aansporen in een brief, zegt ze vrijdag.

In de media circuleren de laatste dagen speculaties over de identiteit van de nieuwe Belgische Eurocommissaris. Verschillende namen circuleren. Die van MR-vicepremier Didier Reynders is het hardnekkigst, maar ook ex-minister en Europarlementslid Kris Peeters (CD&V), PS-kopstuk Laurette Onkelinx en Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten gaan over de tongen.

Normaal gezien houdt de regering bij de aanduiding van een kandidaat-Eurocommissaris rekening met de verdeling van de posten binnen de federale regeringsonderhandelingen. Maar dat wordt nu moeilijk: de voorzitster van de volgende Europese Commissie Ursula von der Leyen wil de kandidaten van alle lidstaten tegen maandag op haar bureau, terwijl de federale regeringsvorming in ons land nog zo goed als nergens staat. Wellicht moet de ontslagnemende minderheidsregering dus op zoek naar een consensuskandidaat, die ook minstens enkele oppositiepartijen kan overtuigen.

CDH dringt daar alvast op aan. 'Heel mooi, al die kandidaten om Europees Commissaris te worden, maar om wat te doen?', vraagt fractieleidster Catherine Fonck zich af op Twitter. 'Welke visie gaan ze verdedigen, wel Europees project? Wat willen ze bereiken? Geen woord horen we daarover, en dat is jammer want dat is nu net de essentie! Daar moeten we over debatteren in de Kamer.'

De Franstalige humanisten dringen er bij Kamervoorzitter Patrick Dewael op aan zo snel mogelijk de bevoegde Kamercommissie bijeen te roepen, om een debat te organiseren. Ontslagnemend premier Charles Michel (MR) moet daar tekst en uitleg komen geven aan het parlement, vindt CDH.

Kris Peeters had gesprek met Michel

Op dit moment is de agenda van de Kamer voor volgende week leeg. Het parlement is nog in zomerreces.

Wanneer de regering de knoop wil doorhakken, is niet duidelijk. Premier Michel zou wel al duchtig bezig zijn met consultaties. Kris Peeters zei vrijdag op Radio 1 dat hij de afgelopen week 'een vertrouwelijk gesprek' had met de premier. 'Ik ga ervan uit dat men vrij snel tot een goede kandidaat komt.'

Hier en daar viel al te horen dat de deadline van 26 augustus niet in steen gebeiteld is, al moeten de kandidaat-Eurocommissarissen in september wel al een hoorzitting in het Europees Parlement doorstaan. Bovendien maakt ons land een betere kans op een stevige portefeuille als het de deadline respecteert, is de algemene verwachting. In dat opzicht zou een vrouwelijke kandidate wellicht ook een goede zet zijn: voorzitster von der Leyen maakte het vlak na haar aanduiding al duidelijk dat minstens de helft van haar Commissie uit vrouwen moet bestaan.