CDH vraagt Europees embargo op relaties met Saoedi-Arabië

De Franstalige humanisten van cdH vragen een 'Europees embargo' op de relaties met Saoedi-Arabië, nadat de Saoedi's afgelopen weekend hebben toegegeven dat journalist Jamal Khashoggi is gedood in het Saoedische consulaat in Istanboel. 'Men moet de diplomatieke en handelsrelaties met Saoedi-Arabië onmiddellijk herzien, en niet stoppen bij een opschorting van de wapenleveringen.' In 2017 was Saoedi-Arabië de belangrijkste klant van de Waalse wapenindustrie voor een totaalbedrag van 153 miljoen euro.

Waals minister-president Willy Borsus gaf al aan dat Wallonië een opschorting van de wapenleveringen naar Saoedi-Arabië niet uitsluit, maar dat gaat voor het CDH niet ver genoeg. 'We moeten onmiddellijk alle diplomatieke en handelsrelaties herzien', klinkt het maandag. Dat moet niet alleen in ons land gebeuren, maar ook Europees, vinden de humanisten. 'We hebben een commerciële en diplomatieke ontkoppeling nodig op Europees niveau.'

'De actualiteit toont aan dat Saoedi-Arabië compleet op drift is. We hebben een duidelijke positie nodig, onder meer over de aankoop van olie door ons land en ook over de investeringen die Saoedi-Arabië overal in België doet.'

Waals minister-president Willy Borsus laat weten dat er intussen op Europees niveau overlegd wordt over de eventuele opschorting van wapenleveringen. 'We hebben dit dossier besproken met de minister van Buitenlandse Zaken (Didier Reynders, red.)', reageert hij maandag vanuit Portugal, waar hij op staatsbezoek is. 'Wij geven de voorkeur aan overleg. We moeten zien hoe de andere landen zich positioneren. Er zijn contacten aan de gang.'