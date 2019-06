De klaprooscoalitie van Ecolo lijkt weinig levensvatbaar. De Franstalige groenen hoopten in Wallonië een minderheidsregering met de PS op poten te kunnen zetten, met gedoogsteun van het cdH, maar die laatste wil daar niet van weten. Een 'kwetsbaar, onstabiel en onhoudbaar scenario', klinkt het daar.

In Vlaanderen blijft het gissen naar de partijen in de nieuwe regering, maar de Waalse formateurs hebben eigenlijk maar twee opties meer: de PS kan samen met de MR regeren, eventueel met Ecolo erbij. PVDA en cdH hebben zichzelf uitgesloten, en de socialisten en de groenen hebben samen geen meerderheid. Ecolo wil vermijden dat ze uit het bed vliegt en kwam maandag met een ander voorstel op de proppen: een minderheidsregering met de PS, aangevuld met gedoogsteun uit het parlement - bij voorkeur van cdH - en een grote rol voor het maatschappelijk middenveld. De 'coalition coquelicot' of klaprooscoalitie, noemt covoorzitter Jean-Marc Nollet die constellatie. 'Een rood-groene bloem die openstaat voor de buitenwereld', klinkt het.

Maar de klaproos lijkt al verwelkt: het cdH wil onder geen beding meestappen in dat avontuur. 'Een dergelijk kwetsbaar, onstabiel en onhoudbaar scenario voorstellen zoals dat van een minderheidsregering, is niet relevant voor Wallonië', laat de partij maandagmiddag weten in een persbericht. Het probleem zit hem niet zozeer in de rol voor het maatschappelijk middenveld - Ecolo wil bijvoorbeeld ministers-experts zonder partijkaart aanstellen - maar wel in het idee van een regering zonder meerderheid in het parlement, verduidelijkt het cdH.

Dat is 'weinig levensvatbaar op het moment van grote uitdagingen'. 'De betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld in het Waalse bestuur moet een vereiste zijn, geen alibi om een op het eerste zicht sympathiek voorstel te doen dat onrealistisch is als het moet leiden tot een sterke regering in de komende bestuursperiode.' Ook de liberalen van MR riepen al op tot meer 'sérieux' in de formatiegesprekken. De PS reageerde nog niet op het voorstel van de groenen. Woensdag om 11 uur staat een nieuw overleg tussen beide partijen gepland.