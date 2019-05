CDH zal 'op geen enkele manier' besturen met de N-VA. Dat zegt CDH-voorzitter Maxime Prévot dinsdag in L'Echo.

De kansen dat er een heruitgave komt van de centrumrechtse Zweedse coalitie worden met de dag kleiner. In de peilingen heeft de coalitie al een tijdje geen meerderheid meer, maar zelfs een uitbreiding van de meerderheid met het Franstalige CDH komt er niet. Dat zegt CDH-voorzitter Maxime Prévot in L'Echo.

Eerder zei Prévot ook al 'non' tegen N-VA-kopstuk Jan Jambon als premier. Daarmee liet hij de deur open voor een federale regering met de N-VA die door een premier van een andere partij wordt geleid. Nu gaat hij een stap verder. 'Op geen enkele manier zal het CDH deel uitmaken van een tweede Zweedse coalitie. Op geen enkele manier zal onze partij bijdragen aan een regering met de N-VA. We willen de Franstalige krachten bundelen met de andere Vlaamse krachten, zodat de N-VA op de bank moet gaan zitten.'

In januari van dit jaar was er evenwel nog iets anders te horen. Toen zei Prévot: 'Geen enkele Franstalige partij heeft spontaan zin om met N-VA samen te werken. Maar we leven in een complex land en we weten niet wat morgen mathematisch mogelijk zal zijn. Ik wil dus geen gratuite exclusieven stellen. Als we iedereen uitsluiten, spelen we mee het spel van de N-VA dat wil aantonen dat dit land onbestuurbaar wordt'.

