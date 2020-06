De zes leden van de cdH-fractie in het Brussels Parlement hebben aangekondigd een klacht te zullen indienen wegens aanzet tot haat, racistische beledigingen en intimidatie tegenover hun fractiegenoot Pierre Kompany, tevens burgemeester van Ganshoren en vader van Rode Duivel Vincent Kompany.

Volgens fractieleidster Céline Fremault is Kompany sinds de verspreiding zaterdag van een video van de fractie naar aanleiding van een resolutie over het koloniaal verleden het permanente doelwit van herhaalde en erg gewelddadige racistische berichten. Hoewel de resolutie van de hele fractie uitging, is Kompany volgens Fremault de enige die bestookt wordt met racistische berichten. In de resolutie vraagt de cdH-fractie, met het akkoord van partijvoorzitter Maxime Prévot en het politiek bureau van het cdH, onder meer excuses.

Er zijn advocaten ingeschakeld om de klacht te formaliseren.

