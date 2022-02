Maak van toegang tot internet een grondrecht. Dat stelt CD&V voor in een wetsvoorstel, bericht De Morgen maandag.

'Drie crisissen hebben recent bewezen dat de toegang tot internet echt een grondrecht moet zijn: de pandemie, de overstromingen en de energiecrisis', zegt Kamerlid en voormalig gouverneur Jan Briers (CD&V). 'We moeten ervoor zorgen dat kwetsbare mensen te allen tijde het internet kunnen gebruiken, want bedrijven, overheden en scholen gaan er echt van uit dat alle mensen hierover beschikken.'

De christendemocraten dienden een wetsvoorstel in om toegang tot internet in te schrijven in de grondwet. In januari besprak de Commissie ter herziening van de Grondwet dit voorstel en vroeg ze bijkomende adviezen. Die moeten eind deze week klaar zijn. De PS diende een gelijkaardig voorstel in.

Naar schatting 10 procent van de Belgische bevolking heeft geen internet. Bij de mensen met een laag inkomen (minder dan 1.200 euro) loopt dat op tot ruim 30 procent. CD&V pleit ervoor het recht op internet in de grondwet in te schrijven, zodat beleidsmakers een extra aansporing hebben om de digitale kloof te dichten.

Minister van Telecommunicatie Petra De Sutter (Groen) bespreekt nu al binnen de regering de herziening van de sociale tarieven, klinkt het in de krant.

