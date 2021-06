Als het van CD&V-Kamerlid Leen Dierick afhangt, wordt het 'recht om vergeten te worden' bij het afsluiten van een schuldsaldoverzekering uitgebreid. Nu geldt dat recht enkel voor wie in het verleden door kanker getroffen werd, maar Dierick wil in de toekomst dat ook chronische aandoeningen die al tien jaar onder controle zijn, geen impact meer hebben op de berekening van een schuldsaldoverzekering. Ze dient daarvoor een resolutie in.

Het 'recht om vergeten te worden' voor schuldsaldoverzekeringen geldt sinds 1 januari 2020. Het is een maatregel die de verzekering toegankelijker moet maken voor mensen die in het verleden door kanker getroffen werden. Verzekeraars mogen tien jaar na het succesvol beëindigen van de behandeling geen rekening meer houden met de ziekte.

Slechts weinig chronische ziekten zijn nu in de regeling opgenomen, maar daar wil Leen Dierick nu verandering in brengen. 'Stel je voor, een dertiger heeft jaren geleden gevochten tegen een chronische aandoening, maar die ziekte blijft hem of haar toch financieel achtervolgen, hoewel die volledig onder controle is. De kans bestaat immers dat die bij de aankoop van een huis een veel duurdere schuldsaldoverzekering moet betalen, of er zelfs helemaal geen krijgt.'

Dierick wijst erop dat bij een weigering ook gezinsleden worden getroffen. Een schuldsaldoverzekering beschermt namelijk het gezin financieel als de verzekerde tijdens de looptijd van het krediet overlijdt.

In haar resolutie vraagt ze dat het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) de huidige wet evalueert en een voorstel voorbereidt om de regeling aan te passen. Het Kenniscentrum kan dan het Opvolgingsbureau voor de tarifering adviseren over de uitbreiding naar chronische aandoeningen, stelt ze voor. Dierick wil ook een bijkomend onderzoek over een mogelijke uitbreiding tot andere gezondheidsverzekeringen.

