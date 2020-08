Om discriminatie bij inschrijvingen in scholen te voorkomen wil CD&V-parlementslid Loes Vandromme snel werk maken van een nieuw inschrijvingsdecreet. Dat zegt ze in een reactie op het nieuwe onderzoek, dat aantoont dat kleuterscholen vooral kinderen uit witte middenklassegezinnen willen aantrekken.

Uit het onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Gent waarover Knack bericht blijkt dat scholen proberen de samenstelling van hun leerlingenpopulatie naar hun hand te zetten.

Voor Vlaams parlementslid Loes Vandromme (CD&V) is het onaanvaardbaar dat leerlingen met bepaalde kenmerken gediscrimineerd zouden worden in kleuterscholen.

'Elk kind heeft recht op een plaats in een school en dit indien mogelijk in de school van eigen keuze. Hierbij is geen plaats voor discriminatie, uitsluiting of segregatie. CD&V is alvast vragende partij om snel werk te maken van een sterk, nieuw inschrijvingsdecreet.'

