Iedere gemeente in België moet ten minste één bankautomaat tellen. Dat staat in een resolutie van CD&V-Kamerleden Leen Dierick en Steven Matheï.

Banken trokken de voorbije jaren bankkantoren en geldautomaten weg uit het straatbeeld. Een pak gemeenten in België, vooral in landelijke gebieden, zit daardoor zonder bankautomaat. Dat is vooral problematisch voor wie niet overweg kan met bankieren via internet, of voor wie nog graag met cash betaalt.

Als het van CD&V-Kamerleden Steven Matheï en Leen Dierick afhangt, komt daar verandering in. In een resolutie vragen Dierick en Matheï de regering om in elke gemeente minstens één geldautomaat te garanderen. Volgens hen kan bpost daarin een belangrijke rol spelen.

Daarnaast vragen de CD&V'ers ook een betere geografische spreiding van de bankautomaten. Concreet moet 95 procent van de bevolking binnen een straal van maximaal vijf kilometer rond de woning geld kunnen afhalen. En 98 procent van de bevolking moet dat binnen de tien kilometer kunnen, vinden ze.

Vaker digitaal bankieren

Dierick en Matheï willen mensen wel aanmoedigen om vaker digitaal te bankieren. Daarvoor willen ze onder meer inzetten op opleidingen in samenwerking met ouderenverenigingen, OCMW's, consumentenorganisaties en lokale besturen. De resolutie vraagt tot slot ook meer duidelijkheid en transparantie over de kosten die banken aanrekenen en betere informatie over hoe je eenvoudig kan overstappen naar een andere bank.

De vier grootbanken in ons land werken al een tijdje aan een netwerk van geldautomaten onder een neutrale merknaam. Het bedrijf Batopin - Belgian ATM Optimisation Initiative - bouwt dat netwerk uit. Daardoor kunnen de banken de kosten drukken en bankautomaten op minder dan vijf kilometer van de woonplaats voorzien voor 95 procent van de Belgen, zoals de CD&V-resolutie vraagt.

La Libre schreef woensdag/gisteren nog dat de grootbanken tussen de 650 en 750 geldautomaten willen voorzien in heel België. De eerste automaat zou tegen de zomer open moeten gaan en alles zou tegen eind 2024 rond moeten zijn, zei Batopin-CEO Kris De Ryck aan de krant.

