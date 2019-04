Wouter Beke reageert op het kandidaat-premierschap van N-VA-boegbeeld Jan Jambon.

CD&V past voor een onbestuurbaarheid van België. Dat heeft voorzitter Wouter Beke maandagavond in het VRT-programma Terzake duidelijk gemaakt in een reactie op het kandidaat-premierschap van N-VA-boegbeeld Jan Jambon.

Jambon had maandagochtend onderstreept dat N-VA de premier wil leveren indien zijn partij op 26 mei opnieuw als grootste uit de stembusgang komt. Dat N-VA de voorbije legislatuur als grootste regeringspartij niet de leiding nam, was volgens de vroegere vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken 'een constructiefout' in de regering. 'Ik begrijp dat hij premier wil worden van een land dat zijn partij eigenlijk wil splitsen', zo reageerde Beke. 'Dat is natuurlijk de ambitie die iedereen mag hebben, maar hij heeft een tijdje geleden ook gezegd dat hij hoopte dat België onbestuurbaar zou worden om op die manier de communautaire agenda te kunnen opleggen aan de anderen. Dat is een spel dat wij niet gaan meespelen, want een onbestuurbaarheid van België betekent vooral schade aan Vlaanderen, aan Vlaamse gezinnen en bedrijven.'

Zelf schuift CD&V geen kandidaat-premier naar voren. 'Dat klinkt als een mooie ambitie, maar het is vooral hard werk en als je dat wil zijn moet je zorgen dat je daar bondgenoten voor hebt', aldus Beke. Hij stelde vast dat de N-VA eind vorig jaar met het vertrek uit de regering 'de andere coalitiepartners gewoon in de steek heeft gelaten'. 'Daarmee creëer je geen bondgenootschappen.'

Financieringswet

Beke reageerde ook kort op het pleidooi van PS-voorzitter Elio Di Rupo voor een herziening van de financieringswet. Omdat Wallonië economisch minder vooruitgang boekt, dreigt het gewest vanaf 2025 geld te verliezen. Beke is niet onder de indruk. Hij wijst erop dat de financieringswet uitgaat van de principes van solidariteit én verantwoordelijkheid. 'Wij hebben hier in Limburg ook al te maken gekregen met forse tegenslagen (...) maar we hebben onze rug gerecht en we zijn niet bij de pakken blijven zitten. Vandaag is de jobcreatie en het aantal vacatures in Limburg groter dan in Vlaanderen. Dit is een mooi voorbeeld van hoe je het wel kan doen: niet met de handjes staan en vragen waar er geld moet komen, maar je eigen persoonlijke verantwoordelijkheid nemen'.