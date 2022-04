CD&V wil een databank aanleggen van alle bijtincidenten met honden. Dat zegt Vlaams Parlementslid Katrien Schryvers na een reeks incidenten.

In Grobbendonk raakte op paasavond een vrouw tijdens een wandeling vlak bij huis ernstig gewond aan arm en vingers toen ze haar hondje probeerde te beschermen tegen een aanstormende Duitse herder.

In Schilde zijn buurtbewoners een petitie gestart voor een gemeentelijk verbod op pitbullachtige honden, nadat een vrouw enkele weken geleden is aangevallen door twee staffordshire terriërs.

Met een databank voor bijtincidenten, waarvan de gegevens worden gedeeld met de burgemeester, wil Katrien Schryvers het aantal ernstige bijtincidenten nu terugdringen. In een conceptnota stelt ze naast een databank ook voor om na bijtincidenten op basis van die databank bestuurlijke maatregelen of een administratieve sanctie mogelijk te maken, in samenspraak met een dierenarts en de betrokken burgemeester.

'In ons land is het verplicht om je hond te laten registreren, maar het registreren van bijtincidenten gebeurt niet nauwgezet', zegt ze donderdag. 'Slachtoffers dienen ook niet altijd een klacht in of gaan niet onmiddellijk naar een ziekenhuis of naar de huisarts voor verzorging. Dat maakt dat veel incidenten onder de radar blijven en dat er dus geen beschermende maatregelen genomen kunnen worden. Een herhaling van de feiten is dan heel goed mogelijk, want eenmaal een hond een mens of een ander dier ernstig verwond heeft, zal hij de neiging hebben om vaker agressief gedrag te vertonen.'

