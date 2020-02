Er is geen kartel tussen de N-VA en de CD&V in de maak. Dat zei CD&V-voorzitter Joachim Coens bij Villa Politica op Eén.

Coens werd er geconfronteerd met uitspraken van Kamerlid Jean-Marie Dedecker in Knack. 'Er is een sterke alliantie tussen Bart De Wever (N-VA) en Hilde Crevits (CD&V)', klonk het eerder deze week bij de burgemeester van Middelkerke. 'Een kartel zou kunnen. Er is veel toenadering en er zijn zaken aan het rijpen.'

De CD&V-voorzitter en gewezen informateur wuift de speculatie van Dedecker echter weg. 'Er is geen sprake van kartelvorming. Ik weet niet waar hij het haalt.'

Coens stipt aan dat er al een kartel bestaat: dat tussen de N-VA en de LDD van Dedecker. 'Hij kan dus beter over zichzelf praten en zeggen waarheen hij gaat met zijn LDD.'

Woensdag had jongerenvoorzitter Sammy Mahdi (CD&V) zich al uitgesproken over de mogelijke kartelvorming. 'Wat mij betreft is dat geen goed idee', klonk het ook al bij Villa Politica.

