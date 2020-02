CD&V-voorzitter Joachim Coens breekt lans voor 'coronacoalitie'

CD&V-voorzitter Joachim Coens zegt dat er een 'slagkrachtige' regering nodig is om de economische impact van het coronavirus aan te pakken. 'Misschien kunnen we eens spreken over een coronacoalitie van zij die daar iets willen aan doen, van wie de begroting op orde wil zetten, de competitiviteit wil aanpakken, de koopkracht van de mensen wil verbeteren', zei hij vrijdag in De Ochtend.

In de aanslepende zoektocht naar een nieuwe federale regering gaf koning Filip vorige week woensdag een opdracht aan Kamervoorzitter Patrick Dewael (Open VLD) en Senaatsvoorzitter Sabine Laruelle (MR). Zij moeten 'de nodige politieke contacten leggen met het oog op de vorming van een volwaardige regering'. Dewael en Laruelle zeiden dat ze in alle discretie wilden werken en waarnemers zeggen dat ze vooral rust moeten brengen na de veto's en afwijzingen. De missie van de vorige koninklijke opdrachthouder Koen Geens (CD&V) liep af nadat PS-voorzitter Magnette de piste van een regering met N-VA andermaal afwees. CD&V, die aanstuurt op een regering met Vlaamse meerderheid en dus met N-VA, reageerde bijzonder gepikeerd op die afwijzing. De Vlaamse christendemocraten passen op hun beurt voor een zogeheten 'Vivaldi-coalitie' (met socialisten, groenen liberalen en christendemocraten, maar zonder N-VA). CD&V-voorzitter Coens zegt dat de parlementsvoorzitters Dewael en Laruelle deze week contacten hebben gehad. Hijzelf heeft alvast een gesprek met hen gehad, zei hij op Radio 1. CD&V blijft beschikbaar voor gesprekken, maar blijft ook pleiten voor een meerderheid aan elke kant van de taalgrens, zei Coens nog. De CD&V-voorzitter wil wel meer rechtvaardige fiscaliteit nu opnieuw blijkt dat er nog steeds vele miljarden vanuit België naar belastingparadijzen stromen. Coens wil bekijken welke aanbevelingen uit de parlementaire commissie rond de Panama Papers nog uitgevoerd kunnen worden. Lees ook: Open VLD verdedigt confrontatie op sociale media: 'Nu wél vuist gemaakt tegen karaktermoord op Rutten en onze partij'