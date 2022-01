CD&V-voorzitter Joachim Coens reikt zondag in zijn nieuwjaarstoespraak een piste aan om wat hij de 'ontrafeling van de samenleving' noemt tegen te gaan. Hij wil gezond verstand brengen in het gezondheidsbeleid, het inkomen van de gewone mensen veilig stellen en ervoor zorgen dat mensen zich ook veilig voelen.

Coens beseft dat hij een weinig opbeurende analyse van de samenleving maakt: "Verenigingen zien hun werking wegkwijnen. Zoveel verbindende activiteiten zijn voor de zoveelste keer weer afgelast. Mensen raken hun vangnet kwijt, plooien terug op zichzelf en krijgen minder begrip van elkaar en voor elkaar. De goesting om voor de goede zaak op te komen, slinkt zienderogen. Er is niet alleen fysieke afstand, er is ook mentale afstand. Mensen zijn moe".

Maar bubbels zijn er volgens de CD&V-voorzitter om doorprikt te worden. In de eerste plaats wil hij gezond verstand brengen in het gezondheidsbeleid "zodat we eindelijk ons sociaal leven terug kunnen opbouwen". Er zijn niet nog meer quarantaines en passen nodig, maar meer gezond verstand, aldus Coens. "Bij verwoestende varianten zijn we kordaat. Niet politieke willekeur of mediaballonnetjes wijzen ons de weg, maar een afgeklopte coronabarometer. Door verplichte vaccinatie is er dan geen andere keuze dan solidair zijn. En door wereldwijd patenten op vaccins vrij te geven doorprikken we de leugen dat we hier op een veilig eiland leven", stelt hij.

Ten tweede wil hij het inkomen van de gewone mens veilig stellen. Op korte termijn wil Coens een deftige job voor iedereen, waar volgens hem Vlaams minister van Economie en Werk Hilde Crevits werk van maakt. Daarnaast moet er een garantie zijn op een deftig pensioen en op eerlijke belastingen "ook voor voetbalclubs en machtige groepen".

Ten gronde pleit Coens voor een bijsturing van het globale kapitalisme: "De groei mag niet bij enkelen zitten, de verdeling moet naar de brede samenleving gaan. Een deel van de winst moet altijd naar de gemeenschap gaan, naar buurtwerking, naar cultuur die ontmoeting stimuleert." Ten derde moeten de mensen zich voor de CD&V-voorzitter veilig voelen, niet enkel fysiek veilig maar ook een zicht op een veilig toekomst. Daarbij vormt de klimaatopwarming volgens Joachim Coens een grote uitdaging: "Zon, wind, water, hernieuwbare energie is het beste, maar als de bevoorradingszekerheid en de prijs het noodzaken moeten we durven gaan voor goed onderzocht plan B."

Voor Coens kan en moet de CD&V de ontrafeling van de samenleving tegengaan: "Daar ligt de dubbele rol voor de christendemocraten: om als overheid de voorwaarden te voorzien, en als waardengedreven partij ook de lijm te zijn die de ontrafeling van deze samenleving tegengaat. Zodat elke mens een warme en veilige thuis vindt in Vlaanderen".

