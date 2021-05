CD&V-voorzitter Joachim Coens ergert zich aan de onduidelijke communicatie over de versoepeling van bepaalde coronamaatregelen. Hij verwijst naar de aankondiging van Vlaams minister-president Jan Jambon dat vanaf 9 juni toch tuinfeesten met 50 mensen mogelijk zijn zonder professionele cateraars. Volgens Coens blijft er trouwens onduidelijkheid. 'Moeten die tuinfeesten dan net zoals de horeca stoppen om 22 uur?'

In de nasleep van het jongste Overlegcomité werd Vlaams minister-president Jan Jambon bij de Antwerpse regionale zender ATV gevraagd naar de regels rond het afspreken in de tuin. Hij antwoordde daar dat het met groepen tussen 11 en 50 personen enkel toegelaten zou zijn om af te spreken met de regels van de horeca en met een professionele cateraar. Die uitspraak zorgde voor de nodige deining. Dinsdagavond kondigde Jambon aan dat hij had overlegd met premier Alexander De Croo en dat de maatregel versoepeld wordt. 'We gaan vanaf 9 juni, de eerstvolgende datum dat er verder versoepeld kan worden, tuinfeesten tot 50 mensen toelaten', aldus Jambon. 'Cateraar of geen cateraar, het doet er niet toe. Het horecaprotocol dat vandaag ook op de terrassen van toepassing is, zal dat ook op tuinevenementen zijn.' Dat betekent dus onder meer vier mensen per tafel en voldoende afstand tussen de tafels.

CD&V-voorzitter Joachim Coens toonde zich dinsdagavond al 'not amused' met de manier van communiceren. 'Is dat de manier waarop we de mensen informeren?', tweette hij. Woensdagochtend in het VRT-radioprogramma De Ochtend deed Coens er nog een schepje bovenop. Versoepelingen aankondigen via een praatprogramma vergroot volgens Coens de verwarring bij de burgers en burgemeesters. 'Blijkbaar is het belangrijk wie wat kan aankondigen, maar mensen moeten duidelijk weten wat er kan en niet kan. Daar moet een zekere logica in zitten', aldus Coens. 'Ik blijf pleiten om rustig rond de tafel te zitten en eenduidig te communiceren'. Bovendien is met de aankondiging van Jambon niet alle onduidelijkheid weg. 'Er wordt gezegd dat de horecaregels gelden. Maar de horeca sluit om 22 uur. Geldt dat dan ook voor het tuinfeest?', aldus Coens.

