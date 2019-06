'We moeten wat scherper zijn, met een taalgebruik dat de mensen beter begrijpen', zo zei Debaets maandag in De Ochtend.

Dat CD&V achteruit is gegaan in Brussel en meer dan waarschijnlijk ook uit de Brusselse meerderheid tuimelt, kan volgens Brussels kopstuk Bianca Debaets te maken hebben met het feit dat haar partij te braaf is geweest en dat ze meer de taal van de mensen moeten gaan spreken.'

Net als in Vlaanderen, moet de CD&V ook in Brussel terrein prijsgeven. De Brusselse CD&V moet een zetel inleveren. De enige die nog overblijft is aftredend staatssecretaris Bianca Debaets. Nu er aan Vlaamse kant een paarsgroene meerderheid in de steigers staat, valt CD&V wellicht voor het eerst in decennia ook uit de Brusselse meerderheid.

Debaets steekt niet onder stoelen of banken dat de klap hard aankomt. Zij spreekt van een ontgoocheling.

'Dit is niet het resultaat waarop we gehoopt hadden'. Volgens haar betaalt CD&V net als SP.A en Open VLD een prijs als beleidspartij. 'Je wordt blijkbaar niet beloond door mee te besturen', aldus Debaets.

Volgens haar gingen te veel kiezers er ook van uit dat CD&V er automatisch bij is in Brussel. 'We moeten meer duidelijk maken dat we niet alleen nuttig, maar ook nodig zijn', aldus Debaets.

Waar heeft CD&V dan kansen laten liggen? Debaets denkt dat haar partij wat te braaf' is geweest. 'We hebben 30 jaar lang gebouwd en constructieve oplossingen gezocht voor Brussel', klinkt het. 'We moeten meer de taal van de mensen gaan spreken', meent de CD&V-politica.

Om het tegenvallende resultaat beter te analyseren, komt er een brede bevraging. 'Dit laat littekens, maar littekens genezen, al zal het tijd nodig hebben'.