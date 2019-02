CD&V, Open Vld en MR willen regeringsbureau voor medicinale cannabis

'Voor sommige patiëntengroepen voor wie geen ander medicijn helpt, zoals MS of ALS, is gebleken dat CBD-olie de pijn en spasmen wezenlijk kan verlichten', zegt Van Hoof. 'Maar voor we kunnen overgaan tot meer onderzoek over en uiteindelijk het verstrekken van medicinale cannabis, is er een regeringsbureau nodig dat toeziet op de veilige productie van gestandaardiseerde en gecontroleerde medicinale cannabis. Dat beogen we met dit wetsvoorstel.'

Het VN-verdrag inzake verdovende middelen schrijft voor dat cannabis enkel en alleen verstrekt kan worden om medicinale doeleinden onder strikte overheidscontrole in de vorm van een regeringsagentschap. Dat agentschap moet de gronden vergunnen waarop de cannabisplant verbouwd mag worden, een vergunning verstrekken aan de telers, de volledige cannabisoogst beheren en een monopolie behouden op de invoer en uitvoer van de cannabis. 'Op die manier kan verzekerd worden dat er sprake is van veilige productie van erkende en gecontroleerde geneesmiddelen. Met als uiteindelijk doel het verlichten van pijn bij mensen voor wie geen andere medicijnen werken', aldus Van Hoof.

Het gaat bijvoorbeeld over ziekten die gekenmerkt worden door ernstige spasmen. 'Onderzoek toont aan dat het therapeutisch gebruik van cannabinoïden zorgt voor een cruciale symptoomverlichting bij ernstige spiersamentrekkingen en ook de ziekteprogressie kan vertragen. Medicijnen op basis van cannabinoïden verlichten de pijn, zorgen voor meer slaapcomfort, een verhoogde eetlust en een verhoging van de algemene levenskwaliteit.'