CD&V Lokeren zet kandidate uit partij wegens sympathie extreemrechtse Grijze Wolven

Calinalti staat op de CD&V-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Lokeren. Aan die lijst kan niets meer gewijzigd worden, maar de lokale partijafdeling wil niet langer met haar samenwerken.

De nationale N-VA-afdeling uitte op donderdag middels een eigen reportage op Facebook een aantal lokale kandidaten van onder meer CD&V en Open VLD als sympathisanten van de Grijze Wolven, een Turkse extreemrechtse beweging.

'Wij geloven in mensen een tweede kans geven. Toen de betrokken kandidate ons met volle overtuiging garandeerde dat haar linken met dit verhaal van vijf jaar geleden dateerden, en dat zij hiermee stellig gebroken had, hebben wij haar het voordeel van de twijfel willen geven. Jammer genoeg hebben we moeten vaststellen dat zij ons niet de waarheid heeft verteld. Er is sprake van een complete vertrouwensbreuk', zegt de partij donderdagavond in een reactie.

'Op deze manier kunnen we niet langer samenwerken. Mevrouw Calinalti heeft dus ook geen plaats meer binnen onze partij. Vandaag ligt de lijst voor de verkiezingen onherroepelijk vast. Wij betreuren dit, maar er is geen andere weg'.

CD&V Lokeren beklemtoont verder campagne te voeren, 'nog meer overtuigd van ons verhaal van respectvol samenleven. Maar respect moet van twee kanten komen'.