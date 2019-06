Bij CD&V klinkt woensdag bezorgdheid na de beslissing van cdH om voor de oppositie te kiezen. 'Dit is natuurlijk geen goed nieuws', zegt een Kamerlid. 'Als je in een regering stapt, is het altijd beter om dat samen te doen, dan kan je meer wegen.' Een ex-staatssecretaris houdt de rug recht en wijst erop dat de federale regering al verschillende asymmetrische coalities heeft gekend.

De ochtend na de verkiezingen gingen er binnen CDH al stemmen op dat een oppositiekuur de beste keuze zou zijn. De uiteindelijke beslissing werd woensdag genomen binnen een bijzonder partijbureau, na een discussie van zo'n drie uur. Hoewel sommige deelnemers hun twijfels uitten, verzette niemand zich tegen de vaststelling dat CDH nog weinig gewicht in de schaal kan leggen. Bij zusterpartij CD&V wordt allesbehalve enthousiast gereageerd op die beslissing. De afgelopen maanden was er weer toenadering tussen beide partijen. 'Het klikte tussen voorzitters Wouter Beke en Maxime Prévot', zegt een CD&V-Kamerlid. 'Vijf jaar geleden, bij de vorming van de federale Zweedse coalitie, was er geen enkel contact meer. Nu waren er opnieuw meerdere lijnen tussen onze partijen'.

'Op sommige vlakken zou het ook in de afgelopen legislatuur nuttig zijn geweest als we een meer symmetrische coalitie hadden gehad', zegt een ander Kamerlid. 'We zouden dan meer gewicht in het centrum hebben gehad. Maar we hebben geroeid met de riemen die we hadden.' Toch blijven er ook grote verschillen tussen CD&V en cdH, gaat ze voort. 'Dat hebben we genoeg gemerkt in de commissies.'

'We moeten nu rustig blijven en zien hoe de gesprekken verder lopen', zegt Kamerlid Jef Van den Bergh, die als enige parlementslid on the record wil reageren. 'Het is altijd makkelijk om gelijkgezinde partners te hebben, maar deze beslissing komt niet uit de lucht vallen.' CD&V-woordvoerder Steffen Van Roosbroeck uit zijn respect voor het besluit van cdH. 'We moeten respect hebben voor de beslissing die cdH maakt. Ook wij stellen ons nederig op. We gingen er beiden van uit dat we beter zouden scoren.'