CD&V haalt opgepakte kandidaat van Antwerpse lijst en heeft al vervanger

De plaatsen van Rediart Cankja zijn nu voor Hugo Schellekens, in Ekeren de drijvende kracht achter de kunsttentoonstellingen in Hof De Bist en de herdenkingsvieringen op 21 juli en 1 en 11 november.

'We hebben van het parket via de minister van Justitie de bevestiging gekregen dat Rediart Cankja nabij de Frans-Zwitserse grens aangehouden is op verdenking van drugshandel', liet CD&V-lijsttrekker Kris Peeters weten. 'Met deze bevestiging is voor ons duidelijk dat deze man niet thuis hoort op onze lijst. Hij zal geen kandidaat zijn voor de stad, noch voor het district Ekeren.'

Vervanger Hugo Schellekens is volgens CD&V 'een man met een hart voor de stad, Ekeren en zijn inwoners die de Antwerpse politiek al jaren op de voet volgt en een grote dossierkennis heeft'.

De Wever reageert

Burgemeester Bart De Wever (N-VA) reageert intussen dat zijn uitspraken over mogelijke drugsinfiltraties in de politiek niet over concrete namen ging, dus ook niet over Cankja. Dat laat zijn woordvoerder Johan Vermant weten.

'We hebben gewoon een problematiek geschetst zoals die in Nederland genoegzaam bekend is en waar ook het hoofd van de Antwerpse federale gerechtelijke politie al voor heeft gewaarschuwd', stelt Vermant.

'Als de Groenlinkse burgemeester van Amsterdam ondermijning als een van haar absolute prioriteiten aanhaalt, de socialistische burgemeester van Breda al herhaaldelijk heeft gewezen op mogelijke infiltratie van de politiek en verschillende onderzoeken in Nederland het gevaar van intimidatie en benadering van vooral lokale politici onderlijnen, dan is het gewoon naïef om te denken dat dit hier niet zou kunnen voorkomen', zegt Vermant nog.

Politie

Cankja werkte ook als tolk voor onder meer de Antwerpse lokale politie. Die laat weten dat ze geen beroep meer doet op hem. De tolken die de politie gebruikt, komen overigens van een lijst met beëdigde tolken van het gerecht en worden dus niet nog eens afzonderlijk door de politie gescreend, klinkt het.

Daarmee reageert de politie op uitspraken van CD&V-voorzitter Wouter Beke. Die had op Radio 1 gezegd: 'Het was misschien zinvol geweest dat de politie haar werk gedaan had en had ingegrepen. Dan had Cankja nooit op die lijst gestaan'.