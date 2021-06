Kamerleden Nathalie Muylle (CD&V) en Maggie De Block (Open Vld) hebben een wetsvoorstel ingediend om het statuut van de artsen in opleiding te versterken.

De Block en Muylle, oud-ministers van Volksgezondheid en Werk, ijveren voor een pensioenopbouw tijdens de opleiding. Daarnaast willen de twee politici de artsen ook recht op een werkloosheidsuitkering geven.

Een onafhankelijke vzw ten slotte moet onder meer de naleving van de sociale wetgeving en arbeidsomstandigheden controleren. Het moet het einde maken aan het probleem van de dubbele pet, waarbij ziekenhuizen zowel stagemeester als werkgever zijn.

Volgens De Block en Muylle draagt het voorstel oplossingen aan voor de pijnpunten die in het akkoord tussen de artsen en de ziekenhuizen nog niet werden opgelost. Dat akkoord, met onder meer een verlofregeling en een uniform basisloon, vermeed vorige maand in extremis een staking van de artsen in opleiding, die al veertig jaar met een wankel statuut aan de slag zijn.

'Er is nog werk aan de winkel. Zowel qua werkloosheidsuitkering als qua werkomstandigheden blijven artsen in opleiding kwetsbaar. Bovendien bouwen ze tijdens hun stage geen enkele pensioenrechten op. Wij streven daarom voor de volledige, structurele sociale bescherming die ze verdienen', besluit Muylle.

