In Antwerpen heeft een districtsraadslid voor CD&V in Deurne ontslag genomen nadat aan het licht kwam dat hij in een Facebookpost een vergelijking maakte tussen de Israëlische vlag en de nazivlag. De man in kwestie, Hassan Aarab, moest in 2014 al eens door het stof voor een antisemitische uitspraak.

Het bericht van Aarab was een reactie op een foto van een Israëlische vlag, gepost door iemand die zijn liefde daarvoor uitsprak. Aarab reageerde met een foto van een nazivlag en plaatste daarbij de boodschap 'Ik hou van jou vlag net als jij van deze vlag houd' (sic.). Onder meer het Forum der Joodse Organisatieswas niet te spreken over de reactie van Aarab, die in 2014 al eens in opspraak kwam met een Facebookbericht waarin hij zegde te begrijpen waarom Hitler de Joden wilde uitroeien. Aarab werd toen even uit de partij gezet, maar bood zijn excuses aan en bracht onder meer een bezoek aan Kazerne Dossin. In 2018 stond hij opnieuw op een CD&V-lijst en raakte verkozen in de districtsraad van Deurne.

'Ik snap dat een moeilijke, complexe situatie de gemoederen hoog kan doen oplopen', verwijst lokaal CD&V-voorzitter Jan Braeckmans naar het geweld in Israël en Palestina. 'Maar ik heb geen begrip voor het gebruik van of vergelijken met nazisymbolen. Dat is gewoon "not done".'

Vrijdagavond vond nog een gesprek plaats tussen Braeckmans en Aarab, waarbij die laatste volgens Braeckmans zijn excuses aanbod en besliste om ontslag te nemen als districtsraadslid én uit CD&V te stappen.

Het bericht van Aarab was een reactie op een foto van een Israëlische vlag, gepost door iemand die zijn liefde daarvoor uitsprak. Aarab reageerde met een foto van een nazivlag en plaatste daarbij de boodschap 'Ik hou van jou vlag net als jij van deze vlag houd' (sic.). Onder meer het Forum der Joodse Organisatieswas niet te spreken over de reactie van Aarab, die in 2014 al eens in opspraak kwam met een Facebookbericht waarin hij zegde te begrijpen waarom Hitler de Joden wilde uitroeien. Aarab werd toen even uit de partij gezet, maar bood zijn excuses aan en bracht onder meer een bezoek aan Kazerne Dossin. In 2018 stond hij opnieuw op een CD&V-lijst en raakte verkozen in de districtsraad van Deurne. 'Ik snap dat een moeilijke, complexe situatie de gemoederen hoog kan doen oplopen', verwijst lokaal CD&V-voorzitter Jan Braeckmans naar het geweld in Israël en Palestina. 'Maar ik heb geen begrip voor het gebruik van of vergelijken met nazisymbolen. Dat is gewoon "not done".' Vrijdagavond vond nog een gesprek plaats tussen Braeckmans en Aarab, waarbij die laatste volgens Braeckmans zijn excuses aanbod en besliste om ontslag te nemen als districtsraadslid én uit CD&V te stappen.