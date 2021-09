CD&V-parlementslid Vera Jans heeft forse kritiek op het beleid van Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele rond de wachtlijsten voor sociale woningen. 'Maak werk van 170.000 wachtende Vlamingen en focus niet enkel op die 170 probleemgevallen', zo schrijft Jans in een opiniestuk in De Standaard.

De voorbije dagen laaide een discussie op over de zogenaamde 'zwarte lijst' voor sociale huurders. Sociale verhuurkantoren en huisvestingsmaatschappijen zullen vanaf 1 januari 2023 werken met een zwarte lijst die mensen uitsluit voor verhuur. Op die lijst komen huurders die door de vrederechter uit het huis werden gezet na aanhoudende overlast of huurachterstallen.

Na kritiek vanuit de oppositie neemt nu ook coalitiepartner CD&V bevoegd minister Diependaele op de korrel. CD&V-parlementslid Vera Jans wijst op de 170.000 mensen die op de wachtlijst staan voor een sociale woning. Een wachtlijst die bovendien elk jaar nog langer wordt. 'Alleen al dit jaar kwamen er maar liefst 15.600 gezinnen bij', aldus Jans.

De CD&V-politica ergert zich aan het feit dat het probleemgedrag van '170 sociale huurders' wél wordt aangepakt, maar dat de wachtlijsten intussen blijven groeien. 'Het wordt hoog tijd dat minister Diependaele met minstens evenveel enthousiasme en geestdrift werkt aan het wegwerken van deze wachtlijst die onder zijn beleid enkel langer werd', klinkt het.

Diependaele verwijst steevast naar de recordbedragen die in sociale woningbouw worden geïnvesteerd. Maar die bedragen zetten zich nog te weinig om in bakstenen, is de kritiek. 'Het aantal gunningen voor het bouwen van nieuwe sociale woningen lag in 2020 40 procent lager dan de jaren ervoor. Slechts 1.776 wonen in 2020 tegenover gemiddeld 2.727 de jaren ervoor. Het paradepaardje van de minister - het recordbedrag dat klaarligt om in sociale woningbouw te investeren- vindt duidelijk zijn weg niet naar het terrein', meent Jans.

Het aanpakken van enkele tientallen probleemgevallen zal volgens Jans het probleem in de sociale huisvesting niet oplossen. 'We kunnen stoere taal verkopen over 170 mensen die fout gedrag vertonen, maar laten we eens met evenveel energie kijken naar de 170.000 die al jaren wachten op een degelijke en betaalbare woning', dixit Jans. 'Het is dus hoog tijd dat de minister niet enkel focust op enkele tientallen die de kantjes ervanaf lopen, maar ook op de 170.000 mensen die -terecht- meer en beter van de overheid verwachten', besluit Jans.

