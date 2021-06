CD&V blijft achter de afschaffing van de opkomstplicht bij de lokale verkiezingen staan en zal het decreet goedkeuren als het vandaag/dinsdag tot een stemming komt. Twintig politicologen noemen die afschaffing een vergissing. Daarom werd in het bijzonder naar CD&V gekeken, omdat die meerderheidspartij in het verleden het minst enthousiast was over de afschaffing.

'Politieke wetenschappers zijn het zelden eens met elkaar, maar dit keer is het overduidelijk. Het afschaffen van de opkomstplicht zal leiden tot minder deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen.' Dat zeggen de twintig politicologen in een opiniestuk in De Standaard. Zonder de opkomstplicht zullen mensen met een lager opleidingsniveau en een minder gunstige socio-economische positie minder gaan stemmen, klinkt het. 'Men zegt dat het afschaffen van de opkomstplicht zal leiden tot minder 'foertstemmen'. Maar als we kijken naar Nederland, Duitsland, en Frankrijk, dan zien we dat de extreme partijen daar net zulke hoge percentages halen als bij ons', halen ze aan.

Dinsdagnamiddag wordt het decreet besproken in de commissie Binnenlands Bestuur van het Vlaams Parlement en mogelijk volgt daarna al de stemming. Oppositiepartijen Groen en Vooruit roepen CD&V op om niet 'ja' te stemmen. Jeremie Vaneeckhout van Groen noemt het een historische vergissing en zal een voorstel neerleggen om de afschaffing uit het decreet rond de vernieuwing van de lokale democratie te halen. Ook Vooruit zal een amendement indienen, zegt Katia Segers.

CD&V heeft zich dinsdagmiddag op een fractievergadering echter opnieuw achter de afschaffing geschaard. 'We hebben met steun van de voorzitter beslist om het regeerakkoord uit te voeren', zegt Brecht Warnez. 'We vinden dat we hier een opportuniteit van moeten maken. Politici zullen moeten uitleggen waarom stemmen belangrijk is, waarom politiek belangrijk is. Wij geloven in onze burgemeesters en lokale mandatarissen dat zij dat kunnen. De lokale besturen zullen bovendien steun krijgen om specifieke doelgroepen te bereiken.' In het decreet is ook opgenomen dat de afschaffing zal worden geëvalueerd. Als zo'n evaluatie concludeert dat de opkomstplicht best opnieuw wordt ingevoerd, zal dat ook kunnen gebeuren, stelt CD&V.

'Politieke wetenschappers zijn het zelden eens met elkaar, maar dit keer is het overduidelijk. Het afschaffen van de opkomstplicht zal leiden tot minder deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen.' Dat zeggen de twintig politicologen in een opiniestuk in De Standaard. Zonder de opkomstplicht zullen mensen met een lager opleidingsniveau en een minder gunstige socio-economische positie minder gaan stemmen, klinkt het. 'Men zegt dat het afschaffen van de opkomstplicht zal leiden tot minder 'foertstemmen'. Maar als we kijken naar Nederland, Duitsland, en Frankrijk, dan zien we dat de extreme partijen daar net zulke hoge percentages halen als bij ons', halen ze aan. Dinsdagnamiddag wordt het decreet besproken in de commissie Binnenlands Bestuur van het Vlaams Parlement en mogelijk volgt daarna al de stemming. Oppositiepartijen Groen en Vooruit roepen CD&V op om niet 'ja' te stemmen. Jeremie Vaneeckhout van Groen noemt het een historische vergissing en zal een voorstel neerleggen om de afschaffing uit het decreet rond de vernieuwing van de lokale democratie te halen. Ook Vooruit zal een amendement indienen, zegt Katia Segers. CD&V heeft zich dinsdagmiddag op een fractievergadering echter opnieuw achter de afschaffing geschaard. 'We hebben met steun van de voorzitter beslist om het regeerakkoord uit te voeren', zegt Brecht Warnez. 'We vinden dat we hier een opportuniteit van moeten maken. Politici zullen moeten uitleggen waarom stemmen belangrijk is, waarom politiek belangrijk is. Wij geloven in onze burgemeesters en lokale mandatarissen dat zij dat kunnen. De lokale besturen zullen bovendien steun krijgen om specifieke doelgroepen te bereiken.' In het decreet is ook opgenomen dat de afschaffing zal worden geëvalueerd. Als zo'n evaluatie concludeert dat de opkomstplicht best opnieuw wordt ingevoerd, zal dat ook kunnen gebeuren, stelt CD&V.