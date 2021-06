Antwerps provinciegouverneur Cathy Berx vindt niet dat de Oosterweelwerken helemaal moeten worden stilgelegd tot er meer duidelijkheid is over de PFOS-vervuiling, zoals CD&V-voorzitter Joachim Coens zaterdag voorstelde.

Op de grond die het meest vervuild is, wordt er nu al niet meer gewerkt in afwachting van een expertenrapport dat in juli verwacht wordt, zei Berx maandag op Radio 1.

PFOS

'Het is belangrijk dat (Oosterweelbouwheer, red.) Lantis een goed beeld heeft van waar zich welke PFOS-concentratie bevindt en waar die grond ligt, en dat er veiligheidsmaatregelen worden genomen vanuit het perspectief van de volksgezondheid', vindt Berx.

De vervuilde grond mag de Oosterweelsite niet verlaten, maar op de meest vervuilde grond worden nu sowieso al geen werken meer uitgevoerd, beklemtoont Berx. 'Daar heeft men (Lantis, red.) zelf voor gekozen in afwachting van het expertenrapport in juli.'

Na de suggestie van CD&V-voorzitter Coens om de werken in hun geheel stil te leggen, reageerde ook Bart De Wever al afwijzend. 'Het stilleggen van het grootste mobiliteits-, leefbaarheids-, klimaat- en gezondheidsproject van deze eeuw zou een dramatische vergissing zijn voor milieu en volksgezondheid, zoals ook toxicologen en actiegroepen beaamden', zei de Antwerpse burgemeester en N-VA-voorzitter.

