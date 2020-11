Antwerps provinciegouverneur Cathy Berx is niet mals voor de koopzondagen die zondag nog op sommige plaatsen doorgaan, onder meer in de stad Antwerpen.

'Ik vind het zelfs wat cynisch en onbegrijpelijk', zei ze aan VRT NWS. 'Ik kan maar enkel hopen dat het heel slecht weer wordt, dat het straks heel hard en lang begint te regenen, zodanig dat mensen hun plannen bijstellen.'

Berx had naar eigen zeggen wel contact met Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) over de situatie, maar die besliste om de koopzondag te laten doorgaan. Hij riep zaterdag in een videoboodschap wel op om de regels goed te respecteren en waarschuwde ervoor dat de politie extra zal controleren.

'Hij heeft mij toegezegd dat er heel wat politie op de been zal zijn en dat er zal ingegrepen worden van zodra er te veel mensen samenkomen', zegt ook Berx. 'Dat is iets. Maar het zou veel beter zijn dat mensen gewoon niet naar de stad komen.'

Berx ziet de koopzondag trouwens als een soort evenement en evenementen zijn eigenlijk verboden, stelt ze. Berx roept de mensen expliciet op om niet meer naar de stad te komen om te gaan winkelen op de laatste dag dat dat nog kan vooraleer de niet-essentiële winkels moeten sluiten.

'Het is vandaag Allerheiligen, de dag waarop we de doden eren', zegt ze nog. 'Dan is het vreemd om een koopzondag te organiseren in volle pandemie en wanneer het virus zeer sterk circuleert. Als je dan met velen gaat shoppen, ben je er zeker van dat dit gaat leiden tot nieuwe besmettingen.'

