De voorbije legislatuur maakte CDH deel uit van de meerderheid in Wallonië, Brussel en de Franse gemeenschap.

'Het CDH is afgestraft bij de verkiezingen. De kiezer heeft het signaal gegegeven dat CDH niet in de meerderheid moet stappen', verklaarde de uittredend Kamerfractieleidster van CDH, Catherine Fonck, zondag in "C'est pas tous les jours dimanche" (RTL-TVI).

Fonck pleitte voor een oppositiekuur. De voorbije legislatuur maakte CDH deel uit van de meerderheid in Wallonië, Brussel en de Franse gemeenschap.

Op 26 mei verloor de partij vier van de negen kamerzetels, drie van de negen zetels in het Brussels Parlement en drie van dertien zetels in het Waals Parlement.