De onderzoeksrechter in Brussel laat de Catalaanse politici Lluis Puig en Toni Comin onder voorwaarden vrij. Tegen de twee Catalanen heeft het Spaans gerecht een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd.

De raadkamer buigt zich over enkele weken over de geldigheid van dat Europees aanhoudingsbevel.

Vanwege hun betrokkenheid bij het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum worden Puig en Comin samen met andere Catalaanse politici, onder wie voormalig minister-president Carles Puigdemont, vervolgd voor opruiing, ongehoorzaamheid en misbruik van overheidsgeld. De twee verblijven al sinds 2017 in ons land.

Spanje had eerder al twee EAB's uitgevaardigd. Het eerste werd ingetrokken, het tweede is door de Brusselse raadkamer niet uitvoerbaar verklaard.

Puig en Comin moesten zich donderdagnamiddag bij de Brusselse onderzoeksrechter melden. Die besliste na enkele uren om de twee vrij te laten onder voorwaarden. Ze moeten een vaste verblijfplaats hebben in België, mogen het land niet verlaten zonder toestemming van de onderzoeksrechter en moeten zich ter beschikking houden van het gerecht.

Volgens advocaat Paul Bekaert zal de raadkamer moeten nagaan of het aanhoudingsbevel geldig is, of er sprake is van dubbele strafbaarheid en of er een risico is op schending van de mensenrechten.