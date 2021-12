Het Hof van Cassatie heeft dinsdag het cassatieberoep verworpen dat uroloog Bo Coolsaet had ingesteld tegen zijn veroordeling door het Antwerpse hof van beroep. Dat melden verschillende media en het parket-generaal bij het Hof van Cassatie bevestigt het nieuws. De 81-jarige uroloog werd veroordeeld tot vier jaar cel, waarvan de helft effectief, voor het aanranden en verkrachten van een minderjarige patiënte.

Het slachtoffer was 15 toen ze Coolsaet in mei 2006 consulteerde voor pijn in de onderbuik. Zijn diagnose luidde "interstitiële cystitis", of blaaspijnsyndroom. De uroloog gebruikte bij de behandeling een vibrerend instrument, waardoor de crème die in haar urinebuis werd ingebracht beter geabsorbeerd zou worden. Volgens de vrouw bracht Coolsaet haar met het apparaat tot een orgasme en raakte hij er zelf ook opgewonden van. Hij zou haar in haar nek gekust hebben en aan de billen en borsten betast hebben.

Het slachtoffer had het bijzonder moeilijk met de feiten en schaamde zich. Nadat ze in therapie was gegaan bij een psychiater besloot ze in oktober 2015 om een klacht in te dienen voor aanranding van de eerbaarheid en verkrachting. Coolsaet ontkende de aantijgingen met klem.

Het openbaar ministerie zag onvoldoende bewijs en had zowel in eerste aanleg als in beroep de vrijspraak gevorderd maar zowel de correctionele rechtbank als het hof van beroep waren van oordeel dat Coolsaet seksueel grensoverschrijdend gedrag gepleegd had op zijn minderjarige patiënte. Coolsaet ging nog in Cassatie maar heeft ook daar ongelijk gekregen.

De kans is reëel dat Coolsaet effectief achter de tralies belandt. Wie veroordeeld wordt voor een zedenmisdrijf op een minderjarige, moet minstens een deel van zijn celstraf effectief uitzitten en komt niet automatisch in aanmerking voor een enkelband.

