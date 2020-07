Karl Meersman is vaste illustrator van deze pagina. Hij won zopas de Grote Press Cartoon Prijs Knokke-Heist. Maar hoe viert hij vakantie? Om deze vijftien vragen te beantwoorden, had hij 14 minuten en 58 seconden nodig

Hoeveel dagen vakantie neemt u?

...

Hoeveel dagen vakantie neemt u? Dit jaar heel weinig. In augustus één week, de rest van de zomer trek ik me terug in mijn schildersatelier, om me te amuseren met olieverf. Durft u deze zomer naar het buitenland? Ik zou wel durven, maar ik ga het niet doen. We waren sowieso al van plan om in het land te blijven deze zomer, want er stond een grote tentoonstelling gepland in oktober. Die is helaas uitgesteld, maar onze plannen blijven dezelfde. Volgt u het nieuws als u op vakantie bent? Nee, ik trek letterlijk de stekker eruit. Heel het jaar door moet ik de actualiteit op de voet volgen en de waan van de dag is zo vluchtig. Op vakantie streef ik toch naar een gevoel van tijdloosheid. Wat is uw mooiste vakantieherinnering? Het land of de bestemming spelen niet zo'n rol, het gaat om de mensen met wie je op reis bent. Aan Corsica en Portugal hebben we heel goede herinneringen. Wat is uw slechtste vakantieherinnering? Ooit trok ik met een bevriende muzikant naar de Verenigde Staten, waar ik wat tekende op straat en hij af en toe optrad. Dat is blijkbaar verboden met een toeristenvisum, maar dat wisten wij niet. We staken ook de grens over naar Canada. Maar toen we in het holst van de nacht wilden terugkeren naar de VS, mochten we het land niet meer in. De politie heeft ons meteen op een vliegtuig naar België gezet en ik heb nog tien jaar op een zwarte lijst gestaan. Wat is het beste boek dat u op vakantie las? Stoner van John Williams. We hadden een huis gehuurd in West-Vlaanderen en het heeft twee weken geregend. Gelukkig had ik dat boek. Misschien maakte de regen het zelfs nóg beter. Welke boeken neemt u dit jaar mee? Ik ben net begonnen in Vijd: Het verdriet van het Lam Gods, een boek van Jonas Bruyneel over de familie Vijd, die destijds dat prachtige schilderij heeft besteld. Wat is uw ultieme tip voor een trip in eigen land? Ik zoek altijd plaatsen met zo weinig mogelijk volk, dus de precieze plek ga ik niet verklappen. Maar het is in de streek van Bouillon in de Ardennen, waar mijn ouders al 25 jaar wonen. Daar kun je uren wandelen zonder een ziel tegen te komen. Ik zou zeggen: níét allen daarheen. Hebt u ooit iets in het buitenland gedaan wat u nooit in België zou doen? Nee. Maar omgekeerd wel: in België teken ik constant, in het buitenland nooit. Net zoals ik het nieuws loslaat, los ik ook mijn potlood. Denkt u soms nog terug aan een vakantielief? Dat gebeurt. Overweegt u in de zomer weleens uw leven helemaal om te gooien? Eigenlijk niet. Ik heb ook niet zo'n dwingende behoefte om weg te trekken. Wat we hier graag doen, doen we op vakantie ook graag. Bent u weleens alleen op vakantie geweest? Tussen mijn twintigste en dertigste ben ik regelmatig in mijn eentje kunststeden gaan ontdekken. Ooit logeerde ik twee weken in Firenze, toen heb ik alles gezien. Als ik alleen ben, voel ik me vrij om een hele dag in een museum te blijven. Denkt u veel aan uw werk tijdens uw vakantie? Nee, ik kan dat volledig loskoppelen. Maar onbewust ben ik wel een spons die allerlei indrukken opslorpt. Welk festival of event zult u het meest missen deze zomer? Geen enkel, want ik houd niet van grote massa's. In de begindagen van Dranouter en Blues Peer vond ik het nog leuk, maar nu is me dat te druk. Alleen op Gent Jazz of Jazz Middelheim kun je me soms nog vinden. Bent u gelukkiger tijdens de vakantie dan door het jaar? Het is een ander soort geluk. Ik kan euforisch zijn als een tekening perfect gelukt is. Maar het is ook zalig om na een heerlijke vakantiedag te genieten van een aperitief op een terras.