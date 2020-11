Fleur van Groningen is en schrijver. Haar nieuwe boek Swingers (Lebowski) is net uit. Maar hoe is zij als mens? Om deze vragen te beantwoorden, had ze 36 minuten en 30 seconden nodig.

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt?

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt? De beelden van de koopzondag, een dag voor het land in een nieuwe lockdown ging. Je kon gewoon over de koppen lopen. Hebt u een concreet idee of voorstel om de wereld te verbeteren? Een basisinkomen voor iedereen. Wat is uw grootste prestatie? Mijn boek Leven zonder filter, want ik heb daar veel mensen mee bereikt. En het moederschap. Ik was bang dat ik daarin zou falen, maar het heeft me enorm gesterkt. Wat is uw grootste mislukking? Ik heb niet voluit geleefd. Omdat ik altijd werd tegengehouden door angsten en onzekerheden. Daar heb ik veel spijt van, maar ik heb de laatste twee jaar hard gewerkt aan mijn demonen en ik heb ze ook verslagen. Hebt u al eens overwogen om te emigreren? Een paar keer. Vlaanderen is nogal volgebouwd maar ik ben er tegelijk aan verknocht, dus wil ik hier toch blijven. Ook omdat mijn moeder en stiefvader hier wonen. Ik zou ze niet kunnen missen. Aan welke jeugdherinnering bent u het meest gehecht? Ik had een kat, Mousy. Ze werd geboren in een nest van zeven kleintjes, maar de moeder had maar zes tepels en verstootte haar. Toen heb ik mij over haar ontfermd, ik gaf haar de fles, ze was altijd bij me. Ze was een van mijn grote liefdes. Doet u iets bijzonders voor het milieu? Ik heb een hybrideauto gekocht en ik let op mijn plasticverbruik. Wat is het ergste wat u over uzelf op sociale media hebt gelezen? Dat ik een walgelijk mens ben. En laatst kreeg ik een gemeen bericht van iemand die me het allerslechtste toewenste. Inmiddels heb ik geleerd om me ertegen te beschermen. Wat voor kritiek iemand geeft, zegt alles over hemzelf. Praat u weleens tegen uw huisdier? Zeker! Tegen mijn kat en mijn kippen. Mijn haan noem ik soms een geile viezerik. Maar wel op een flemende toon. Van welke beslissing hebt u het meest spijt? Ik accepteer alles wat ik heb gedaan, want het heeft me gemaakt tot wie ik nu ben. Ik vind mezelf nu een leuker en wijzer persoon dan vroeger. Hebt u het gevoel dat de jaren dertig terug zijn? We zitten in een rare, donkere periode. Sinds Donald Trump weet bijna iedereen wat narcisme is. Welk kunstwerk - boek, film, muziek, schilderij... - heeft u het meest geraakt of gevormd? Als kind keek ik naar een tekenfilm, De laatste eenhoorn, een verhaal over het gevecht tussen goed en kwaad. Ik was zes jaar en ik begreep tot in mijn tenen dat het ook mijn verhaal was. Waarover zou u meer willen weten? Aardrijkskunde, geschiedenis, cultuur. Daar werd op mijn kunstschool weinig aandacht aan besteed. Hoeveel geld geeft u jaarlijks aan goede doelen? Dat weet ik niet precies. Ik geef wel, maar af en toe. Wat vindt u het moeilijkste aan de liefde? Ik denk dat echte, ware liefde niet moeilijk is. Gewoon van iemand houden, zonder eisen. Vindt u seks overschat? Nee, ik vind seks heel belangrijk. Hoelang is het geleden dat u uw ouders hebt gezien? Vlak voor de lockdown heb ik mijn moeder en stiefvader gezien. Mijn vader zag ik het laatst op zijn sterfbed drie jaar geleden. Doe u iets bijzonders voor uw gezondheid? Ik volg de Keto-levensstijl, daar voel ik me een stuk gezonder door. En ik mediteer. Zou u op de vlucht slaan als het oorlog wordt? Als dat het beste is voor mijn kind, jazeker. Wat hebt u geleerd in het leven? Eén: dat emoties gevoeld moeten worden zodat er inzicht voor in de plaats komt. Twee: dat ik eigenlijk niks weet.