Het Vlaams Parlement heeft Caroline Vrijens aanesteld als nieuwe Kinderrechtencommissaris. Caroline Vrijens, momenteel nog beleidsmedewerker bij het Agentschap Jongerenwelzijn, neemt de fakkel over van Bruno Vanobbergen die is overgestapt naar het Agentschap Opgroeien

De zoektocht naar een nieuwe Kinderrechtencommissaris verliep bijzonder moeizaam. De procedure werd zelfs een tijdje 'on hold' gezet nadat er kritiek was gekomen op rol van gewezen Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen bij de selectieprocedure.

Die problemen bij de procedure waren voor N-VA-fractieleider Matthias Diependaele ook de reden om zich woensdag in de plenaire te onthouden bij de aanstelling van de nieuwe Kinderrechtencommissaris. Om de aanstelling van de nieuwe Kinderrechtencommissaris niet helemaal in het gedrang te brengen, bleef het wel bij één symbolische onthouding.

CD&V-parlementslid Sonja Claes betreurde de kritiek van Diependaele. Zij verwees naar het juridische advies over de selectieprocedure. Dat advies toonde volgens haar duidelijk aan dat er geen problemen waren met gevoerde procedure.

Caroline Vrijens werkt momenteel als beleidsmedewerker bij het Agentschap Jongerenwelzijn en werkte voordien ook voor SOS Kinderdorpen België.

'Ik heb een passie voor kinderen en jongeren. Ik heb tot nog toe vooral achter de schermen gewerkt. Ik heb bijvoorbeeld meegeschreven aan het decreet integrale jeugdhulp en heb bij SOS Kinderdorpen aan belangenbehartiging gedaan. Dat is wat ik graag doe, praten met kinderen en jongeren', legt Vrijens uit. Inhoudelijk wil Vrijens dat het Kinderrechtencommissariaat 'open staat voor alle kinderen en jongeren'. 'Ik wil dat het Kinderrechtencommissariaat een ruim bereik heeft. Dat we nagaan wat kinderen en jongeren missen, wat ze nodig hebben en wat de tendenzen zijn'.

De nieuwe Kinderrechtencommissaris wil daarbij in het bijzonder opkomen voor de rechten van kinderen en jongeren in kwetsbare situaties. 'Denk aan de kinderarmoede. Die moet bestreden worden want de cijfers zijn nog gestegen. Maar ook kwetsbare jongeren in de jeugdhulp op kinderen in een migratiesituatie', aldus Vrijens.

Net als haar voorganger Bruno Vanobbergen wil Vrijens zich ook mengen in maatschappelijke debatten, bijvoorbeeld over kinderarmoede of het opsluiten van minderjarige migranten in gesloten centra. '

Het is onze plicht op te komen voor die kwetsbare groepen. Dat behoort tot het mandaat van de Kinderrechtencommissaris. Ik zal dat dus ook doen door overleg en samenwerking', aldus Vrijens. Caroline Vrijens treedt in dienst op 1 augustus 2019.

Het mandaat van de Kinderrechtencommissaris loopt zes jaar, en is één keer verlengbaar.