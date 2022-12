Caroline Gennez: ‘Kijk uit naar de samenwerking met Frank’

‘Ik kijk uit naar de samenwerking met Frank.’ Dat zei de nieuwe minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid Caroline Gennez (Vooruit) maandag op Radio 1 over haar collega Frank Vandenbroucke. De twee waren jarenlang gebrouilleerd na de regeringsvorming van 2009.

In 2009 besloot Caroline Gennez als partijvoorzitter geen nieuwe ministerpost toe te kennen aan Vandenbroucke en dat veroorzaakte de jaren erna wrevel. Sinds de vorming van de jongste federale regering, in 2020, is het echter bijgelegd, zei Gennez maandagochtend.

‘Ik was net als iedereen ontzettend verbaasd dat Conner (Rousseau) opnieuw Frank bracht’, aldus de minister. ‘Ik heb hem onmiddellijk een bericht gestuurd en gezegd: spons erover. Je moet niet in het verleden blijven hangen. Hij heeft meteen heel positief gereageerd.’

De voorbije jaren hebben de twee vervolgens samengewerkt rond ventilatie in schoolgebouwen. Gennez vindt het naar eigen zeggen geen probleem dat Rousseau nu opnieuw iemand van de ‘oudere’ garde koos als minister.

De verklaring is volgens haar dat er maar anderhalf jaar meer overblijft voor de verkiezingen en dat er iemand nodig was die zich snel kan inwerken. ‘Ik denk dat die afweging legitiem is. Ik heb ook van de jonge garde heel veel felicitaties en aanmoedigingen ontvangen’, aldus Gennez.

Ze vindt dat de federale regering nu de rangen moet sluiten, onder meer in de begrotingsdiscussie. ‘Een begroting gaat niet over kille cijfers, maar over wat je doet om de levenskwaliteit van de mensen op peil te houden. Laten we stoppen met elkaar vliegen af te vangen. Tussen de meerderheid en de oppositie, maar ook binnen de regering.’