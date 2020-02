'We moeten leerlingen juist níét ontmoedigen om te demonstreren tegen de opwarming van de aarde', zegt Caroline Désir (PS), de Franstalige minister van Onderwijs.

Het contrast kan moeilijk groter. Aan de ene kant is er de Vlaamse minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Die gaf naar aanleiding van de schoolstaking van Youth for Climate eind vorige week te kennen dat het welletjes is geweest. Klimaatspijbelen is ook spijbelen, aldus de minister, en wordt voortaan als dusdanig bestraft. Bij zijn PS-evenknie Caroline Désir, sinds de verkiezingen de nieuwe Franstalige minister van Onderwijs, valt een heel ander geluid te horen. 'Je moet leerlingen juist níét ontmoedigen om op straat te komen voor het klimaat als zij dat thema belangrijk vinden', zegt minister Désir. 'Het gaat per slot van rekening over hun toekomst. Ik begrijp dus heel goed dat leerlingen en studenten aan dit soort manifestaties deelnemen.' Voor Ben Weyts geldt demonstreren tijdens de lesuren voortaan als onwettig afwezig zijn. De minister heeft scholen in Vlaanderen opgedragen om klimaatspijbelen niet langer door de vingers te zien. We kunnen niet tegelijk zeuren over de dalende kwaliteit van ons onderwijs en spijbelen gedogen, voegde hij er nog aan toe. Zijn ambtgenote Caroline Désir ziet dat helemaal anders. De scholen in de Federatie Brussel-Wallonië blijven dan ook coulant voor jonge klimaatspijbelaars. 'Geen sprake van dat deelname aan klimaatbetogingen bij ons als onwettig afwezig zijn wordt gezien', vervolgt Désir. 'Bij de klimaatprotesten vorig jaar gaven ouders ondertekende afwezigheidsbriefjes voor hun deelnemende kinderen. Ik zie niet in waarom we niet op dezelfde manier kunnen doorgaan. We hebben ook nog maar juist de eerste klimaatdemonstratie van dit jaar achter de rug. Het heeft geen zin dat politici zich nu al over die jonge mensen gaan opwinden.' Désir ziet bovendien pedagogische mogelijkheden in het engagement van de klimaatjongeren. 'De kennis van het klimaatvraagstuk laat bij veel jongeren te wensen over. We moeten dus alles uit de kast halen om hen beter te vormen rond dit thema. De klimaatacties kunnen als vertrekpunt dienen.' 'Daarbij komt nog', besluit ze, 'dat zonder volwaardige federale regering ook de noodzakelijke maatregelen tegen de opwarming van de aarde achterwege blijven. Dan lijkt het me niet meer dan normaal dat er wordt gemobiliseerd.'