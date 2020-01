Dinsdagochtend waagden veertien mensen vanuit kuststad De Panne per boot de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk. 'Er heerst wanhoop', vertelt Carl Decaluwé, gouverneur van West-Vlaanderen.

Dinsdagmorgen waagden veertien mensen vanuit kuststad De Panne per boot de overtocht naar het Verenigd Koninkrijk. Ze kwamen echter in moeilijkheden en konden alsnog terugkeren. Zes mensen zijn intussen teruggevonden, acht worden nog gezocht. 'Dat mensen in zulke slechte weersomstandigheden de oversteek maken, bewijst de wanhoop die er heerst', licht West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé toe.

Hoe acuut is de problematiek?

Decaluwé: Vorig jaar vertrokken er vanuit Franrijk ongeveer 350 boten naar het Verenigd Koninkrijk. De Franse autoriteiten besloten daarop om militairen op het strand te laten patrouilleren. Vanuit Frankrijk is de oversteek dus een pak moeilijker geworden, waardoor het probleem naar België is verschoven. Nochtans is de afstand van de Panne naar het Verenigd Koninkrijk een flink stuk groter dan vanuit Calais.

Gaat het om een individuele actie of een georganiseerde poging?

Decaluwé: Dat zal het onderzoek nog moeten uitwijzen. In ieder geval heerst er wanhoop onder de migranten, anders maak je geen overtocht in zulke slechte weersomstandigheden. Ditmaal zijn het mensen van Afghaanse en Iraanse komaf, maar meestal gaat het om Algerijnen, Eritreeërs en Marokkanen.

Vorige week zaten Frankrijk, België, het Verenigd Koninkrijk samen met Europol en het Europees grensbewakingsagentschap Frontex om de migratiekwestie te bespreken. Wat is daar beslist?

Decaluwé: Hoewel we al erg nauw met elkaar samenwerken, willen we kleine bootjes nog accurater kunnen opsporen. Het mandaat van Frontex werd met het oog op de brexit uitgebreid, waardoor de organisatie sinds kort over moderne drones en vliegtuigen beschikt. Die worden ingezet om te voorkomen dat mensen in de eerste plaats de oversteek maken. De huidige regels laten niet echter toe dat de toestellen zomaar de grens en het luchtruim oversteken. Samen met het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk moeten we dus nagaan hoe we dat proces kunnen coördineren. Onze operationele diensten bekijken momenteel hoe we dat kunnen aanpakken.

Zullen België en het Verenigd Koninkrijk goed blijven samenwerken als de Britten geen akkoord bereiken met de Europese Unie over de toekomstige betrekkingen?

Decaluwé: Alle partijen hebben opnieuw benadrukt dat de brexit geen hinderpaal mag vormen voor de migratiesamenwerking. Ik verwacht op dat vlak geen problemen. Het Verenigd Koninkrijk zal wel een aanlokkelijk land blijven voor transmigranten. Velen spreken de taal of hebben er familie wonen. Maar de belangrijkste aantrekkingsfactor is de Britse grijze markt, waar mensen zonder identificatiebewijs aan de slag kunnen. Toch valt de werkelijkheid vaak tegen: wie werk vindt in de horeca of de bouwsector krijgt in veel gevallen slechts drie pond per uur. Eigenlijk gaat het om regelrechte uitbuiting. Daar zal de Britse overheid toch iets aan moeten veranderen.

Dinsdagmorgen waagden veertien mensen vanuit kuststad De Panne per boot de overtocht naar het Verenigd Koninkrijk. Ze kwamen echter in moeilijkheden en konden alsnog terugkeren. Zes mensen zijn intussen teruggevonden, acht worden nog gezocht. 'Dat mensen in zulke slechte weersomstandigheden de oversteek maken, bewijst de wanhoop die er heerst', licht West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé toe. Hoe acuut is de problematiek? Decaluwé: Vorig jaar vertrokken er vanuit Franrijk ongeveer 350 boten naar het Verenigd Koninkrijk. De Franse autoriteiten besloten daarop om militairen op het strand te laten patrouilleren. Vanuit Frankrijk is de oversteek dus een pak moeilijker geworden, waardoor het probleem naar België is verschoven. Nochtans is de afstand van de Panne naar het Verenigd Koninkrijk een flink stuk groter dan vanuit Calais. Gaat het om een individuele actie of een georganiseerde poging? Decaluwé: Dat zal het onderzoek nog moeten uitwijzen. In ieder geval heerst er wanhoop onder de migranten, anders maak je geen overtocht in zulke slechte weersomstandigheden. Ditmaal zijn het mensen van Afghaanse en Iraanse komaf, maar meestal gaat het om Algerijnen, Eritreeërs en Marokkanen. Vorige week zaten Frankrijk, België, het Verenigd Koninkrijk samen met Europol en het Europees grensbewakingsagentschap Frontex om de migratiekwestie te bespreken. Wat is daar beslist? Decaluwé: Hoewel we al erg nauw met elkaar samenwerken, willen we kleine bootjes nog accurater kunnen opsporen. Het mandaat van Frontex werd met het oog op de brexit uitgebreid, waardoor de organisatie sinds kort over moderne drones en vliegtuigen beschikt. Die worden ingezet om te voorkomen dat mensen in de eerste plaats de oversteek maken. De huidige regels laten niet echter toe dat de toestellen zomaar de grens en het luchtruim oversteken. Samen met het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk moeten we dus nagaan hoe we dat proces kunnen coördineren. Onze operationele diensten bekijken momenteel hoe we dat kunnen aanpakken. Zullen België en het Verenigd Koninkrijk goed blijven samenwerken als de Britten geen akkoord bereiken met de Europese Unie over de toekomstige betrekkingen? Decaluwé: Alle partijen hebben opnieuw benadrukt dat de brexit geen hinderpaal mag vormen voor de migratiesamenwerking. Ik verwacht op dat vlak geen problemen. Het Verenigd Koninkrijk zal wel een aanlokkelijk land blijven voor transmigranten. Velen spreken de taal of hebben er familie wonen. Maar de belangrijkste aantrekkingsfactor is de Britse grijze markt, waar mensen zonder identificatiebewijs aan de slag kunnen. Toch valt de werkelijkheid vaak tegen: wie werk vindt in de horeca of de bouwsector krijgt in veel gevallen slechts drie pond per uur. Eigenlijk gaat het om regelrechte uitbuiting. Daar zal de Britse overheid toch iets aan moeten veranderen.