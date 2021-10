Caritas International heeft maandag samen met Justice & Paix, in aanwezigheid van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi, het interactieve en educatieve online spel Walk in My Shoes gelanceerd. Het gaat om een 'serious game' die gebaseerd is op de waargebeurde verhalen van drie vluchtelingen. Het spel is bestemd voor jongeren van 15 jaar of ouder.

Walk in My Shoes is ontworpen om moeilijke en beladen thema's als migratie, conflict en geweld of vluchtelingenstromen bespreekbaar te maken voor jongeren uit de 2de en 3de graad van het secundair onderwijs. Als deelnemer kies je een personage, Hassan (17) uit Syrië, Sifa (12) uit Congo of Senait (13) uit Eritrea, en stap je in hun waargebeurd verhaal.

Je komt letterlijk in hun schoenen te staan en krijgt enkele hartverscheurende dilemma's voor de voeten gegooid. Er is geen juist of fout, maar wat je doet, bepaalt wel het verdere leven van het personage. Bij elke keuze wordt er ook achtergrondinformatie gegeven via bijvoorbeeld een artikel of een filmpje met een getuigenis. Caritas wil de migratie-onderwerpen zo begrijpelijk maken.

'Als kennis op een speelse en interactieve wijze wordt overgebracht op leerlingen, heb je dubbel zoveel goesting om iets bij te leren. Bovendien helpt deze game om mensen op een objectieve wijze te informeren over migratie en vluchtelingen. Te vaak wordt het debat over migratie gevoerd op basis van foutieve informatie of fake news. Dat leidt enkel tot meer polarisatie in onze samenleving', vindt staatssecretaris Mahdi.

Het spel kan gratis gespeeld worden via de website www.walk-in-my-shoes.be.

