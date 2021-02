De campings en vakantieparken mogen maandag opnieuw de deuren openen. Dat is het gevolg van de beslissing van het Overlegcomité van vrijdag.

De campings en vakantieparken moesten op 3 november sluiten, terwijl alle andere logiesvormen open mochten blijven, weliswaar zonder toegang tot hun restaurant, drankgelegenheden en andere gemeenschappelijke faciliteiten. De sector had het over discriminatie en stapte naar de Raad van State, die hen begin deze maand gelijk gaf. Afgelopen vrijdag besloot het Overlegcomité daarom dat ze weer mogen opstarten, aan dezelfde voorwaarden als de hotels.

Nog niet alle parken zullen vandaag echter al de deuren kunnen openen, omdat vooral de grote spelers tijd nodig hebben om zich te organiseren. Campings waar mensen met een caravan naartoe komen, kunnen wel snel schakelen. Dirk Metsu van sectorvereniging Recread verwacht evenwel geen grote toestroom.

Center Parcs liet al weten dat het nog niet opent. De groep wacht tot vrijdag, de vooravond van de krokusvakantie. Ook niet alle parken van de keten zullen bezoekers ontvangen. 'We hebben ervoor gekozen om enkel onze parken aan de kust, in de Ardennen en De Vossemeren te openen', zei Liesbeth Vandamme van Center Parcs.

Hetzelfde geluid was te horen bij het Nederlandse Roompot, dat in ons land een villapark aan de kust uitbaat. Er zijn nog geen boekingen, maar er kunnen wel al gasten worden ontvangen, klinkt het. In het park zijn geen gemeenschappelijke faciliteiten, dus moeten er geen extra maatregelen genomen worden.

