Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) heeft vrijdagnamiddag in Oudergem het startschot gegeven voor een nieuwe campagne, die moet zorgen voor meer wederzijds respect tussen burgers en de zogenaamde veiligheidsberoepen, politie, brandweer en Civiele Bescherming, maar ook gemeenschapswachters, voetbalstewards en bewakingsagenten.

Met onder meer video's, brochures en een muurschildering wil de campagne de relatie tussen burger en veiligheidsberoepen versterken.

'De relatie tussen beide zou vanzelfsprekend moeten zijn, en gebaseerd op vertrouwen', zegt minister Verlinden. 'De coronacrisis, met de vrijheidsbeperkende maatregelen, en de protestacties zoals La Boum, hebben ons echter geleerd dat dat niet het geval is. Daarnaast blijkt dat veel burgers die veiligheidsberoepen niet kennen en niet weten wat hun taken precies zijn, wat natuurlijk zorgt voor een afstand. Anderzijds blijkt ook dat er wel respect is voor hun werk, zoals bij de recente overstromingen.'

Twee vuistjes

Om de burger kennis te laten maken met de verschillende veiligheidsberoepen en hun beoefenaars, is nu een brochure gemaakt. Daarnaast zullen op de website Besafe.be verschillende filmpjes te zien zijn over de beroepen. Nog op Besafe.be en op wederzijdsrespect.be komen er ook zogenaamde 'oog-in-oog-gesprekken', dubbelinterviews tussen burgers en veiligheidsbeoefenaars waarin beiden spreken over een slechte ervaring die ze gehad hebben met elkaar. Bedoeling is dat beide sprekers elkaars standpunt leren begrijpen en er een positieve dialoog tot stand komt. In het voorjaar wordt ook een conferentie georganiseerd met jeugd- en ouderenorganisaties.

'De rode draad door de campagne is "verbindend werken",' aldus de minister verder. 'Daarom hebben we als symbool voor de campagne "Wederzijds Respect" gekozen voor twee vuistjes. Dat beeld zal ook terugkomen in de verschillende acties van de campagne.'

Het jonge Belgische kunstenaarsduo Suarez Murals heeft aan de Herrmann Debrouxlaan een muurschildering gemaakt op basis van het beeldmateriaal van de campagne, die vrijdagnamiddag door de minister onthuld werd

Met onder meer video's, brochures en een muurschildering wil de campagne de relatie tussen burger en veiligheidsberoepen versterken.'De relatie tussen beide zou vanzelfsprekend moeten zijn, en gebaseerd op vertrouwen', zegt minister Verlinden. 'De coronacrisis, met de vrijheidsbeperkende maatregelen, en de protestacties zoals La Boum, hebben ons echter geleerd dat dat niet het geval is. Daarnaast blijkt dat veel burgers die veiligheidsberoepen niet kennen en niet weten wat hun taken precies zijn, wat natuurlijk zorgt voor een afstand. Anderzijds blijkt ook dat er wel respect is voor hun werk, zoals bij de recente overstromingen.'Om de burger kennis te laten maken met de verschillende veiligheidsberoepen en hun beoefenaars, is nu een brochure gemaakt. Daarnaast zullen op de website Besafe.be verschillende filmpjes te zien zijn over de beroepen. Nog op Besafe.be en op wederzijdsrespect.be komen er ook zogenaamde 'oog-in-oog-gesprekken', dubbelinterviews tussen burgers en veiligheidsbeoefenaars waarin beiden spreken over een slechte ervaring die ze gehad hebben met elkaar. Bedoeling is dat beide sprekers elkaars standpunt leren begrijpen en er een positieve dialoog tot stand komt. In het voorjaar wordt ook een conferentie georganiseerd met jeugd- en ouderenorganisaties.'De rode draad door de campagne is "verbindend werken",' aldus de minister verder. 'Daarom hebben we als symbool voor de campagne "Wederzijds Respect" gekozen voor twee vuistjes. Dat beeld zal ook terugkomen in de verschillende acties van de campagne.' Het jonge Belgische kunstenaarsduo Suarez Murals heeft aan de Herrmann Debrouxlaan een muurschildering gemaakt op basis van het beeldmateriaal van de campagne, die vrijdagnamiddag door de minister onthuld werd