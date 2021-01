De campagne van de federale overheid "1 ploeg van 11 miljoen" in de strijd tegen het coronavirus heeft in totaal 3.070.254,94 euro gekost. Dat meldt premier Alexander De Croo in antwoord op een schriftelijke vraag van Vlaams Belang-fractievoorzitster in de Kamer, Barbara Pas.

. Het budget voor de productie van de mediacampagne bedroeg 2,5 miljoen, de creatieve ontwikkeling kosttte ruim 172.000 euro, de impactmeting 72.600 euro, de PR-activiteiten 42.000 euro en er werd een reserve van 242.000 voorzien, blijkt uit de cijfers van de eerste minister.

In een reactie wijst de woordvoerder van premier De Croo erop dat de bedragen waarvan sprake het 'het totaal van informatiecampagnes betreffen die de federale overheid in het laatste kwartaal van 2020 voerde om burgers te informeren over de coronaregels'. Niet enkel de communicatie '1 ploeg van 11 miljoen'.

Het bedrag dat voor de informatiecampagnes over de coronaregels werd uitgetrokken in het laatste kwartaal was overigens hetzelfde bedrag als tijdens het derde kwartaal, aldus nog de woordvoerder. 'Die uitgaven voor informatiecampagnes zijn te verantwoorden omdat het meer dan ooit belangrijk is burgers te informeren over de regels. We zien overigens dat de voorbije maanden zowel de bereidheid om de regels te volgen als het begrip van de regels is gestegen', luidt het nog.

Volgens Pas had men 'deze geldsommen veel beter kunnen besteden aan de strijd tegen het coronavirus zelf. Het Vlaams Belang ergert zich ook aan 'de schaamteloze manier waarop, bij afwezigheid van de Rode Duivels, werd misbruik gemaakt van duizenden coronadoden om een kunstmatig gevoel voor een al even kunstmatig land op te wekken'.

Voor de partij werd 3 miljoen euro weggesmeten voor de campagne. Voor de campagne werden voor in totaal 2.541.000 euro media-aankopen gedaan. Zo ging er 1.330.806,40 euro op aan TV-spotjes, 614.598,04 euro aan radiospotjes in het Nederlands en in het Frans, 10.989,22 euro aan andere radiospotjes, 180.598,04 euro aan 2m²-affiches, 163.652,50 euro aan sociale media en 133.402,50 aan de 1 pagina-affiches in de kranten.

. Het budget voor de productie van de mediacampagne bedroeg 2,5 miljoen, de creatieve ontwikkeling kosttte ruim 172.000 euro, de impactmeting 72.600 euro, de PR-activiteiten 42.000 euro en er werd een reserve van 242.000 voorzien, blijkt uit de cijfers van de eerste minister.In een reactie wijst de woordvoerder van premier De Croo erop dat de bedragen waarvan sprake het 'het totaal van informatiecampagnes betreffen die de federale overheid in het laatste kwartaal van 2020 voerde om burgers te informeren over de coronaregels'. Niet enkel de communicatie '1 ploeg van 11 miljoen'. Het bedrag dat voor de informatiecampagnes over de coronaregels werd uitgetrokken in het laatste kwartaal was overigens hetzelfde bedrag als tijdens het derde kwartaal, aldus nog de woordvoerder. 'Die uitgaven voor informatiecampagnes zijn te verantwoorden omdat het meer dan ooit belangrijk is burgers te informeren over de regels. We zien overigens dat de voorbije maanden zowel de bereidheid om de regels te volgen als het begrip van de regels is gestegen', luidt het nog. Volgens Pas had men 'deze geldsommen veel beter kunnen besteden aan de strijd tegen het coronavirus zelf. Het Vlaams Belang ergert zich ook aan 'de schaamteloze manier waarop, bij afwezigheid van de Rode Duivels, werd misbruik gemaakt van duizenden coronadoden om een kunstmatig gevoel voor een al even kunstmatig land op te wekken'. Voor de partij werd 3 miljoen euro weggesmeten voor de campagne. Voor de campagne werden voor in totaal 2.541.000 euro media-aankopen gedaan. Zo ging er 1.330.806,40 euro op aan TV-spotjes, 614.598,04 euro aan radiospotjes in het Nederlands en in het Frans, 10.989,22 euro aan andere radiospotjes, 180.598,04 euro aan 2m²-affiches, 163.652,50 euro aan sociale media en 133.402,50 aan de 1 pagina-affiches in de kranten.