Groen-Kamerfractieleider Kristof Calvo wil niet dat het werk van informateur Paul Magnette in de prullenbak belandt. 'Magnette heeft op vier weken meer bereikt dan de anderen op 6 maanden.'

Nu Paul Magnette heeft gevraagd om van zijn opdracht als informateur te worden ontheven en de koning een nieuwe reeks consultaties is gestart, is het afwachten wat de volgende stap wordt in de federale formatie.

Kristof Calvo wil niet dat het werk van informateur Paul Magnette in de prullenbak belandt. 'Het zou jammer zijn om het werk van de voorbije weken overboord te gooien', zei hij dinsdag in De Ochtend op Radio 1. Calvo is niet happig op een scenario waarbij N-VA-voorzitter Bart De Wever nu aan zet komt. Zijn Ecolo-collega Jean-Marc Nollet gaat nog een stap verder en bestempelt een mogelijke opdracht voor De Wever als 'een fundamentele fout'.

Als het van Groen-Kamerfractieleider Kristof Calvo afhangt, mag het werk van Magnette niet zomaar weggegooid worden. "De ingeslagen weg is de enige kans op succes", aldus Calvo. 'Magnette heeft in de afgelopen vier weken meer gedaan dan zijn voorgangers de voorbije zes maanden.'

Nu N-VA-voorzitter Bart De Wever aan zet brengen, zou volgens Calvo eerder een 'stap achteruit' betekenen. 'Paars-geel is al zes maanden onderzocht. Geert Bourgeois heeft aan het einde van zijn opdracht zelf aangegeven dat die formule mislukt is', aldus Calvo.

Ecolo-covoorzitter Jean-Marc Nollet ging dinsdagochtend op de RTBF-radio nog een stapje verder. 'Het zou een fundamentele fout zijn om hem aan te duiden. Zijn enige doel is om tijd te winnen, zich te profileren in de verkiezingscampagne en de Open Vld te verdelen', zegt Nollet. Hij tilt ook zwaar aan de forse uitspraken die De Wever maandag over de Franstaligen deed (De Wever had het in een VRT-interview onder meer over "het onderhouden van passieve kiezers in het zuiden van het land", red.). 'Hij stelt zich daarmee aan de kant van de problemen en niet aan de kant van de oplossingen', aldus Nollet.

Ook Calvo heeft kritiek op die uitspraken van De Wever. 'Het vijanddenken, Vlamingen versus Walen, steekt weer de kop op', meent Calvo. En ook de uitspraken van De Wever over Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten zijn voor Calvo een brug te ver. "Die persoonlijke aanvallen aan het adres van Rutten zijn grof en niet netjes", aldus Calvo, die nog suggereerde dat de 'man-vrouw-kwestie' meespeelt in de aanvallen van De Wever. 'De Wever is kandidaat-burgemeester en kandidaat-minister-president geweest. Maar op het moment dat een vrouwelijke partijvoorzitter misschien ook ambitie heeft, stelt je vast dat het leidt tot persoonlijke aanvallen.'