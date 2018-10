Calvo verwacht initiatief van De Wever: 'We hebben alleen nog maar een scène in Jambers gezien'

Antwerps burgemeester Bart De Wever laste na de verkiezingen een formatieronde in Antwerpen in. De afgelopen week zat hij een tweede keer rond de tafel met delegaties van Open Vld, CD&V, SP.A en Groen. 'Ik wil benadrukken dat deze gesprekken steeds zeer correct en respectvol zijn verlopen. Er is een duidelijke wil over de partijen heen om een ijkpunt te vinden van waaruit een coherente bestuursvisie kan opgemaakt worden', aldus De Wever.

De komende week wil hij gebruiken om de vier partijen uit te nodigen voor een technische toelichting over de financiële situatie van de stad. Bedoeling is dat het overleg discreet wordt gepland en even discreet zal verlopen. De financieel beheerder van de stad zal, als onafhankelijk ambtenaar, de uiteenzetting doen. Na het reces volgt een nieuwe fase in het formatieproces.

Vele ogen zijn gericht op Groen, dat bij de lokale verkiezingen fors vooruit ging in Antwerpen en samen met N-VA een meerderheid zou kunnen vormen. Zou, want het is duidelijk dat het water tussen beide partijen over een aantal punten bijzonder diep is. Dat bevestigde het Antwerpse Groen-kopstuk Wouter Van Besien vrijdag nog eens na afloop van het gesprek met De Wever, om er aan toe te voegen dat het aan de burgemeester is om met een voorstel te komen.

En dat was ook de teneur van de interviews die Kristof Calvo in De Zevende Dag op Eén en Meyrem Almaci in VTM NIEUWS gaven. 'Het is nu aan Bart De Wever om met een concreet voorstel te komen. We hebben alleen nog maar een scène in Jambers gezien. Nu moet Bart De Wever duidelijk maken hoe hij bruggen wil bouwen', verwees Calvo naar de manier waarop De Wever voor de camera's van Paul Jambers de verzoening met links predikte.

Ook Calvo stelde vast dat de verschillen nog steeds groot lijken. Het Mechelse kopstuk benadrukte evenwel dat zijn partij niet op zoek is naar excuses om niet scheep te gaan met N-VA. Dat moet het beeld weerleggen van een partij met koudwatervrees. 'Op elke plek is het onze bedoeling nuttig te zijn. Wij willen Bart De Wever een kans geven te tonen dat er reden is toch rond de tafel te gaan zitten'.

Ook voorzitster Almaci herhaalde meer dan eens dat de bal in het kamp van de burgemeester ligt. Ze wees erop dat de huidige coalitie van N-VA, CD&V en Open Vld er bij de verkiezingen op achteruit is gegaan. 'Hij probeert de bal van zich af te duwen, maar de bal ligt in zijn kamp', luidde het.