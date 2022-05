Kristof Calvo geen kandidaat-voorzitter bij Groen

Groen-Kamerlid Kristof Calvo stelt zich geen kandidaat-voorzitter bij Groen. Dat laat hij in een verklaring aan Belga weten. Calvo wil naar eigen zeggen werken aan zijn inhoudelijke ambitie vanuit zijn vrijere rol als volksvertegenwoordiger. ‘Ik wil complexloos kunnen strijden voor mijn ideeën, niet verkrampt solliciteren voor ene post of titel’, stelt Calvo.

De voorbije dagen haakten heel wat mogelijke kandidaat-opvolgers voor Meyrem Almaci af, gaande van Björn Rzoska tot Wouter De Vriendt en Bogdan Vanden Berghe. Ook de naam van Groen-Kamerlid Kristof Calvo deed de ronde. De 35-jarige Calvo geeft ook toe dat hij getwijfeld heeft, maar hij kiest er nu toch voor om geen gooi te doen naar het voorzitterschap en om Kamerlid te blijven.

In zijn schriftelijke verklaring legt Calvo uit dat hij vooral werk wil maken van democratische vernieuwing en het slopen van de particratie. Dat werk is soms traag en ‘frustrerend’ als parlementslid, maar partijvoorzitter worden ‘is ook niet de oplossing’, meent Calvo.

‘Als voorzitter wordt de partij immers onvermijdelijk een doel op zich, eerder dan een middel’, klinkt het. ‘Al sinds de Zwarte Zondag van 2019 heb ik een duidelijke keuze gemaakt: minder bezig zijn met de kleine verschillen en meer met de grote vraagstukken. Meer volksvertegenwoordiger zijn: minder vooringenomenheid, meer vrijheid, meer nieuwsgierigheid’, legt Calvo verder uit.

Maar volgens Calvo staat de huidige politieke context wat haaks op zijn inhoudelijke dromen en ambities.

Het Groen-Kamerlid is daarbij ook streng voor zijn eigen partij, voor links en voor de Vivaldi-regering, waar Groen inzit. ‘Partijnamen, voorzitters en logo’s wijzigen, maar verder blijft alles bij het oude. Groen, links en progressief Vlaanderen staat niet sterk genoeg qua ideeën, samenhang en organisatie. En het is onduidelijk of Vivaldi nog zal vervellen van een verdienstelijk crisiskabinet tot een hervormingsregering met pit, lef en ambitie.’

Calvo zegt dat hij zijn schouders mee onder de partij wil blijven zetten ‘ongeacht wie er voorzitter wordt’. Hij hoopt vooral dat Groen de komende jaren ‘de motor kan zijn van een vernieuwd politiek landschap en een andere politieke cultuur’, want Vlaanderen heeft volgens hem nood aan een ‘grote, volwassen en pittige progressieve volkspartij’.