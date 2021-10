Cafébaas in Brussel neergestoken bij discussie over Covid Safe Ticket

In Brussel is afgelopen zaterdag de uitbater van een café neergestoken bij een discussie met een klant over het Covid Safe Ticket. Dat meldt Bruzz en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket. Het slachtoffer heeft het ziekenhuis intussen al mogen verlaten en de dader werd opgepakt. Hij moet over enkele weken al voor de rechtbank verschijnen.

