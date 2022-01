Urbanus is cabaretier, zanger, stripauteur en acteur. Onlangs verscheen zijn autobiografie En van waar dit allemaal komt. Maar hoe is hij als mens? Om deze 20 vragen te beantwoorden, had hij 42 minuten en 15 seconden nodig.

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt?

...

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt? Krijgt een agent een kassei tegen zijn busje, dan hoor je daar amper iets van. Gooit hij wat confetti door het raam naar de amokmakers, dan hebben de media het drie weken lang over politiegeweld. Hebt u een concreet idee of voorstel om de wereld te verbeteren? Telkens als een politieker iets op tv komt vertellen, vind ik dat ze daar een lachband onder moeten zetten, zoals bij De Slimste Mens ter Wereld. Wat is uw grootste prestatie? De kakofonie waar ik in 1973 mee begonnen ben, is al bijna drie generaties bezig. Ik ben dus besmettelijker dan dat coronavleermuisje. Wat is uw grootste mislukking? Bakske vol met stro, Hittentit, Poesje stoei en Hells angel waren bedoeld als psalmen voor in de kerk, maar ze werden verbannen door de paus. Als schrale troost kwamen die nummers enkel op de radio. Hebt u al eens overwogen om te emigreren? Ik heb aan een mensensmokkelaar al eens 5000 euro betaald om met een kajak de Lesse af te varen. Aan welke jeugdherinnering bent u het meest gehecht? Aan mijn liefde voor vogeltjes. Geleerd van mijn grootvader. Doet u iets bijzonders voor het milieu? Ik heb eigenhandig 500 bomen geplant. Door mijn recente autobiografie en mijn honderdduizenden strips heb ik wellicht tien keer meer bomen doen sneuvelen voor het papier. Wat is het ergste wat u over uzelf op sociale media hebt gelezen? Dat ik een goeie accordeonist ben, maar niet kan zingen. Praat u weleens tegen uw huisdier? Ik stuur ons hondje Juliette vaak een e-mail, maar ze mailt nooit iets terug. Ze klaagt dat ze geen wifi heeft in haar kot. Van welke beslissing hebt u het meest spijt? Dat ik deelgenomen heb aan dit interview. Haha, reportertjes pesten is een van de leukste hobby's, de mensen weten dat niet. Hebt u het gevoel dat de jaren dertig terug zijn? Vooral Charles Michel en Elio Di Rupo doen me denken aan de jaren dertig. In die tijd droegen de mannen ook zo'n lelijke bril. Welk kunstwerk - boek, film, muziek, schilderij... - heeft u het meest geraakt of gevormd? De enigen die me geraakt en gevormd hebben, zijn Woody Allen, Bob Dylan, Marc Sleen en Jan De Wilde. Waarover zou u meer willen weten? Over het hiernamaals en het hiervoormaals. Maar nooit ofte nimmer komt iemand met bewijzen. Als je daar wat te veel naar vraagt, word je gezien als een afvallige. Mij komt dat goed uit, want ik wil graag wat afvallen. Hoeveel geld geeft u jaarlijks aan goede doelen? Ik heb in mijn beginjaren eindeloos veel benefieten gedaan. De zaaleigenaar werd betaald voor de zaal, de brouwer voor zijn bier en de organisator rekende ook al zijn onkosten door. Ik was de enige die er gratis stond. Laat de nieuwe wereldverbeteraars mij maar inhalen. Wat vindt u het moeilijkste aan de liefde? Dat ze van zevenentwintig kanten moet komen. Vindt u seks overschat? Stel die vraag aan de konijnen, die weten daar alles van. Hoelang is het geleden dat u uw ouders hebt gezien? Mijn vader en moeder zijn overleden, maar ik zie hen nog elke avond vanaf de maan naar me wuiven. Doet u iets bijzonders voor uw gezondheid? Ik kijk in mijn sofa naar tv met een kop koffie. Helemaal achter in mijn tuin staat een pallet met speculaas. Telkens als ze beginnen te leuteren en tijdens de reclame loop ik weg en haal ik me een doos. Zou u op de vlucht slaan als het oorlog wordt? Jazeker, zodra de Hollanders hier binnenvallen, vlucht ik naar Syrië of Afghanistan. Wat hebt u geleerd in het leven? Dat het in mijn geval almaar korter wordt.