BVAS dreigt niet langer met opzegging akkoord tussen artsen en ziekenfondsen

Artsensyndicaat BVAS dreigt niet meer om uit het akkoord tussen artsen en ziekenfondsen te stappen. Dat bevestigt BVAS-voorzitter Johan Blanckaert. Na overleg met minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) is het vertrouwen hersteld, zegt hij.

BVAS dreigde het zogenaamde Medicomut-akkoord op te zeggen. Daarin maken artsen en ziekenfondsen cruciale afspraken, bijvoorbeeld over de tarieven die artsen mogen aanrekenen.

BVAS viel onder meer over de invoering van een verbod op ereloonsupplementen in de ambulante zorg bij patiënten met recht op een verhoogde tegemoetkoming.

Maandag zaten de artsenorganisaties en de minister bijeen over de kwestie. BVAS kondigde nadien aan dat de procedure om het akkoord op te zeggen, wordt stopgezet. ‘We hebben de garantie gekregen dat in aparte werkgroepen over de modaliteiten gepraat kan worden’, zegt Blanckaert. ‘Er is opnieuw vertrouwen en een wil om te overleggen.’

Vandenbroucke is tevreden. Hij ‘heeft herhaald dat een bescherming van sociaal kwetsbare patiënten ten aanzien van het vragen van supplementen een zeer belangrijke doelstelling is, maar dat over de concrete modaliteiten van een verbod op supplementen voor sociaal kwetsbare patiënten in de ambulante sector overlegd zal worden met de medicomut in de loop van 2023’.

De maatregel treedt ten vroegste in 2024 in werking.