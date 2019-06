Burgers kunnen voor het eerst investeren in offshorewindpark op Noordzee

Burgers kunnen via de Limburgse intercommunale Nuhma vanaf nu beleggen in groene energie, meer bepaald in de coöperatieve vennootschap Eco2050. Zo wil Nuhma het brede publiek betrekken bij haar activiteiten in hernieuwbare energie, schrijven Het Belang van Limburg en De Tijd zaterdag.