Burgergroep Tegengas reageert verbolgen op de toewijzing van federale subsidies aan Luminus voor een nieuwe, fossiele gascentrale in Seraing (provincie Luik). 'Twee mega-gascentrales op minder dan 5 kilometer van elkaar, in Seraing en in Les Awirs, dat is volstrekt onaanvaardbaar,' benadrukt Léo Tubbax, buurtbewoner en woordvoerder van Tegengas Seraing/Flémalle.

De gascentrale van Seraing vervangt die van Vilvoorde in het mechanisme om de bevoorradingszekerheid van ons land te garanderen na de sluiting van vijf van de zeven kerncentrales in 2025. Dat was al verwacht en werd woensdag bevestigd in het nieuwe veilingrapport van Elia.

Volgens Tegengas is dit het slechtst mogelijke scenario voor de inwoners van de Maasvallei, van Flemalle tot Luik. De longen van de Luikenaars hebben volgens Tubbax historisch al onredelijk veel te lijden gehad door luchtvervuiling in het staal- en steenkooltijdperk. 'Dat de overheid dan toch kiest om niet één, maar zelfs twee vervuilende gascentrales net hier, vlakbij elkaar, te laten bouwen, voelt als een opgestoken middelvinger naar onze regio', aldus Tubbax.

Tegengas herinnert er aan dat er voor de milieuvergunning van de geplande centrale in Seraing en voor die in Les Awirs nog een beroep loopt bij de Raad van State. 'Beide gascentrales zullen de lokale lucht vervuilen met ziekmakende stikstofoxiden en heet water lozen in quasi hetzelfde deel van de Maas,' aldus Tubbax. 'In onze beroepschriften argumenteren we dat de schadelijke effecten van deze twee gascentrales niet afzonderlijk maar samen beoordeeld moeten worden.'

Tegengas plant tussen 25 en 29 mei een Cyclo Tour waarbij de burgergroep een fietstocht houdt die de locaties aandoet waar er nieuwe gascentrales gepland worden. Het orgelpunt vindt op zondag 29 mei plaats in de Luikse Maasvallei waar er geprotesteerd wordt in Seraing, Flémalle en bij de kernreactor Tihange 3.

