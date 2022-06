Burgerbevraging leverde 75.000 antwoorden op

De burgerbevraging van de federale regering, op eenlandvoordetoekomst.be, is zondag afgerond. Ruim 19.000 burgers schreven zich in op het platform, en zij gaven op zes weken tijd zowat 75.000 antwoorden op vragen over de toekomst van de Belgische democratie en staatsstructuur.

Dat melden de ministers bevoegd voor Democratische Vernieuwing, Annelies Verlinden (CD&V) en David Clarinval (MR), dinsdag in een balans. De bevraging is afgesloten, maar het platform blijft wel toegankelijk.

Een consortium van experts verwerkt de antwoorden nu in een rapport dat aan de regering en het parlement zal worden bezorgd, en dat ook publiek zal worden gemaakt. Het moet vervolgens dienen als inspiratie voor de voorbereiding van, onder meer, een volgende staatshervorming.

Daarnaast treft de Kamer momenteel voorbereidingen om een aantal thema’s uit te diepen in burgerpanels of gemengde commissies. “Dankzij de inzichten en aanbevelingen van de burgers kunnen we de dialoog verderzetten”, zeggen Verlinden en Clarinval.

Het dialoogplatform werd eind april gelanceerd. Burgers, klassen, middenveldorganisaties en andere geïnteresseerden kregen zes weken de tijd om hun mening over de Belgische staatsstructuur te geven. Na twee weken stond de teller op 40.000 antwoorden. Verlinden zei destijds dat burgers de weg naar het platform wel degelijk vinden.

Bij de lancering kwam er immers kritiek op de bevraging, omdat ze te duur, ingewikkeld en inefficiënt zou zijn. Er kwamen toen een aantal verbeteringen die de gebruiksvriendelijkheid moesten verbeteren. Daarnaast werd duidelijker gemaakt dat burgers niet de volledige bevraging moesten invullen.