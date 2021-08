Ook in het Antwerpse Zoersel behoort een burgemeesterwissel tot de mogelijkheden, nu een nieuw decreet dat eenvoudiger maakt. De coalitie van N-VA, Open Vld en Groen heeft er na het vertrek van twee N-VA-mandatarissen de facto geen meerderheid meer en die situatie is volgens de grootste oppositiepartij CD&V "niet werkbaar". Een oplossing lijkt echter nog niet voor morgen te zijn.

In oktober 2020 stapte de Zoerselse N-VA-schepen Cindy Van Paesschen uit haar partij om verder te zetelen als onafhankelijke. In juli van dit jaar volgde gemeenteraadsvoorzitter Marcel De Vos, eveneens van N-VA, haar voorbeeld. De coalitie heeft zo nog maar 12 van de 27 zetels in de gemeenteraad in handen. 'Sinds er geen echte meerderheid meer is, zijn er élke gemeenteraad wel punten van de coalitie die niet gestemd geraken of punten van de oppositie die worden goedgekeurd', zegt Zoersels CD&V-kopstuk Katrien Schryvers, zelf voormalig burgemeester. 'Dat is niet werkbaar.'

Schryvers stelt dat er 'in het belang van de Zoerselaar' een stabiele coalitie moet komen, maar hoe die er moet uitzien is niet duidelijk. 'Er zijn enkele mogelijkheden, maar niet heel veel', zegt ze. 'Er wordt nu al geschreven over een mogelijke coalitiewissel, maar een uitbreiding van de huidige coalitie kan ook.

N-VA zegt dat het gesprekken voert om tot een oplossing te komen, maar daar moet dan wel eens vaart achter worden gezet.' Huidig burgemeester Liesbeth Verstreken (N-VA) wil naar eigen zeggen 'niet naïef zijn', maar denkt dat een scenario zoals in Blankenberge of De Panne voorlopig niet aan de orde is. 'Er is wel een oplossing nodig voor deze situatie, want die is natuurlijk verre van ideaal', geeft ze aan. 'We werken daar ook aan en wanneer er iets uit de bus komt zullen we daarover communiceren.'

