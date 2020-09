Burgemeesters zullen vanaf oktober de keuze krijgen om een Vlaamse dan wel een tricolore sjerp te dragen.

Dat blijkt uit een ontwerpbesluit dat de Vlaamse regering vrijdag goedkeurde. Veertien dagen na publicering in het Staatsblad wordt het van kracht.

De nieuwe Vlaamse regering besloot in haar regeerakkoord om burgemeesters voortaan de mogelijkheid te geven om een sjerp te dragen in de Vlaamse kleuren. Daarvoor zijn nu de nodige formaliteiten getroffen. 'Voor mij is dat absoluut niet de eerste prioriteit, dat weet men', zegt minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD).'We zijn momenteel met veel belangrijker zaken bezig, zoals de Septemberverklaring en een sterk relancebeleid voor burgers en bedrijven. Maar het is de loyale uitvoering van een passage uit het regeerakkoord dat burgemeesters toelaat te kiezen welke sjerp ze dragen.'

